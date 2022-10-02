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1 час назад

Принц Гарри и Меган Маркл могут поселиться в Санта-Барбаре

Газета.Ru

Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать из города Монтесито в Калифорнии в пригород Санта-Барбары в том же штате под названием Хоуп-Ранч. Об этом сообщает Page Six.

Принц Гарри и Меган Маркл могут поселиться в Санта-Барбаре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Слухи о том, что герцоги Сассекские планируют сменить место жительства, запустило местное издание Santa Barbara News-Press.

"В городе поговаривают, что герцог и герцогиня Сассекские либо уже приобрели, либо подыскивают очень закрытый особняк в Хоуп-Ранч, и это означает, что их нынешний дом в Монтесито им больше не подходит", - написало издание.

Хоуп-Ранч - это закрытое товарищество в 16 км от Монтесито с гольф-клубом, доступным только для его членов. Им также предоставляются закрытые для публики теннисные корты, тропы для прогулок верхом и площадки для пикников. Стоимость особняков в этом товариществе доходит до $22 млн.

Люди,принц Гарри,
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