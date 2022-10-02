Ринго Старр объявил о переносе концерта из-за болезни

Английский музыкант, бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр решил перенести свой концерт с группой All-Starr Band из-за болезни. Об этом заявили в казино Mystic Lake Casino в штате Миннесота, где 2 октября должно было состояться выступление музыканта.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Ринго заболел и надеялся, что сможет выступить, из-за чего объявление и делается в последний момент, но это сказалось на его голосе. У Ринго не Covid-19", — говорится в публикации.

Старр и группа All-Starr Band в конце мая отправились в тур, который должен был начаться еще в 2020 году, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. Впрочем, уже в июне гастроли пришлось прервать после того, как участники коллектива сдали положительные тесты на Covid-19.