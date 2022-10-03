Ученые воссоздали лицо женщины, которая жила 30 тысяч лет назад

Ученые из Бразилии смогли воссоздать лицо женщины, которая жила более 30 тысяч лет назад. Специалисты с помощью 3-D-дизайнера восстановили цифровое изображение 17-летней девушки из каменного века. Для этого воспользовались методом цифрового слепка.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Археологи нашли останки древней женщины ещё в 1881 году. Их обнаружили в пещере на территории Чехии. Тогда предположили, что они принадлежат мужчине.