Ученые воссоздали лицо женщины, которая жила 30 тысяч лет назад

Ученые из Бразилии смогли воссоздать лицо женщины, которая жила более 30 тысяч лет назад. Специалисты с помощью 3-D-дизайнера восстановили цифровое изображение 17-летней девушки из каменного века. Для этого воспользовались методом цифрового слепка.
Археологи нашли останки древней женщины ещё в 1881 году. Их обнаружили в пещере на территории Чехии. Тогда предположили, что они принадлежат мужчине.
Ученые применили также метод компьютерной томографии, чтобы воссоздать лицо. При этом у черепа не было нижней челюсти. Учёные решили использовать информацию о строении челюсти современного человека. Так смогли узнать, как выглядела женщина времён верхнего палеолита.