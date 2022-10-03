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1 час назад

Ученые воссоздали лицо женщины, которая жила 30 тысяч лет назад

runews24.ru

Ученые из Бразилии смогли воссоздать лицо женщины, которая жила более 30 тысяч лет назад. Специалисты с помощью 3-D-дизайнера восстановили цифровое изображение 17-летней девушки из каменного века. Для этого воспользовались методом цифрового слепка.

Ученые воссоздали лицо женщины, которая жила 30 тысяч лет назад
Фото: runews24.rurunews24.ru

Археологи нашли останки древней женщины ещё в 1881 году. Их обнаружили в пещере на территории Чехии. Тогда предположили, что они принадлежат мужчине.

Ученые применили также метод компьютерной томографии, чтобы воссоздать лицо. При этом у черепа не было нижней челюсти. Учёные решили использовать информацию о строении челюсти современного человека. Так смогли узнать, как выглядела женщина времён верхнего палеолита.

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