Принц Уильям попросил Гарри о встрече, но тот ему отказал

Принц Уильям пытался наладить напряженные отношения с Гарри, но младший брат отказался от встречи с ним. Об этом сообщает Mirror.

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Королевский писатель Валентин Лоу выпустил книгу «Придворные: сила, скрытая за короной», в которой рассказал, что разлад принца Гарри с принцем Уильямом произошел до скандального интервью Сассексов Опре Уинфри. По его словам, в 2019 году на экраны вышел документальный фильм о путешествии Меган и Гарри по Африке, в котором Гарри рассказал о своих напряженных отношениях с братом.

«Сейчас мы определенно идем разными путями. У всех братьев бывают хорошие и плохие дни», — заявил он.