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3 часа назад

Принц Уильям попросил Гарри о встрече, но тот ему отказал

Газета.Ru

Принц Уильям пытался наладить напряженные отношения с Гарри, но младший брат отказался от встречи с ним. Об этом сообщает Mirror.

Принц Уильям попросил Гарри о встрече, но тот ему отказал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Королевский писатель Валентин Лоу выпустил книгу «Придворные: сила, скрытая за короной», в которой рассказал, что разлад принца Гарри с принцем Уильямом произошел до скандального интервью Сассексов Опре Уинфри. По его словам, в 2019 году на экраны вышел документальный фильм о путешествии Меган и Гарри по Африке, в котором Гарри рассказал о своих напряженных отношениях с братом.

«Сейчас мы определенно идем разными путями. У всех братьев бывают хорошие и плохие дни», — заявил он.

После выхода интервью Уильям предложил Гарри встретиться один на один и обсудить все лично, чтобы наладить отношения и урегулировать конфликт. Изначально Гарри был готов пообщаться с братом, но решил уточнить, собирается ли Уильям рассказывать кому-либо об их беседе. Получив утвердительный ответ, Гарри сообщил брату, что не придет на встречу.

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