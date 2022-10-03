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3 часа назад

71-летний американец прошел пешком 4000 километров

Газета.Ru

71-летний мужчина из США прошел пешком 4000 километров, пишет NDTV. По словам американца, он давно мечтал преодолеть этот маршрут.

71-летний американец прошел пешком 4000 километров
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пожилого мужчину встретили супруги Аути и Крис, которые шли по той же Тихоокеанской тропе, что и пенсионер. Поступок пожилого американца так вдохновил мужа и жену, что они решили рассказать о своем новом знакомом пользователям соцсетей.

«Он достиг конечной тропы Тихоокеанского хребта, пройдя пешком 4000 километров. Немногие люди могут похвастаться таким подвигом, особенно в 71 год», — поделилась эмоциями пара.

Кроме того, Аути и Крис добавили, что пенсионер — один из тех людей, которые располагают к себе собеседников, будто вы знаете его всю жизнь.

«У него золотое сердце, добрейшая душа, непревзойденный оптимизм и сила духа», — добавили супруги.

Пользователи соцсетей тоже написали приятные слова в адрес пожилого путешественника.

«Этот человек живет своей лучшей жизнью», — восхитились комментаторы.

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