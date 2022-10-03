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1 час назад

Карл III и королева-консорт впервые появились на публике после смерти Елизаветы II

Газета.Ru

Король Карл III и его жена Камилла посетили шотландский город Данфермлайн и поприветствовали местных жителей. Об этом пишет Daily Mail.

Карл III и Камилла впервые появились на публике после смерти Елизаветы II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для первого официального визита король выбрал синий тартановый килт. Его Величество и его супруга присутствовали на официальном заседании совета в городской палате, где король официально присвоил Данфермлайну статус города и произнес короткую речь.

"Это, я знаю, порадует сердце моей дорогой матери, как, несомненно, радует и мое. Сейчас, когда вы отмечаете статус нового города Шотландии, я могу только выразить свои самые теплые поздравления и искренние пожелания на ближайшие годы", - сказал Карл III.

Король отметил, что Данфермлайн стал одним из восьми населенных пунктов, получивших статус города в честь платинового юбилея покойной королевы. Тысячи людей собрались на центральных улицах города, чтобы увидеть королевскую чету и первого министра Шотландии Николу Стерджен. В толпе были слышны аплодисменты и крики "Боже, храни короля".

Люди,Елизавета II,
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