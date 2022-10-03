Карл III и Камилла впервые появились на публике после смерти Елизаветы II

"Это, я знаю, порадует сердце моей дорогой матери, как, несомненно, радует и мое. Сейчас, когда вы отмечаете статус нового города Шотландии, я могу только выразить свои самые теплые поздравления и искренние пожелания на ближайшие годы", - сказал Карл III.