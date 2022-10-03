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40 минут назад

Мужчина выиграл в лотерею 117 миллионов рублей и пожалел об этом

Lenta.ru

Ануп, водитель из штата Керала на юге Индии, выиграл в лотерею 250 миллионов рупий (117 миллионов рублей). Богатство принесло ему столько хлопот, что он успел пожалеть о победе в розыгрыше, пишет The Mirror.

Мужчина выиграл в лотерею миллионы и пожалел об этом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Выигрыш Анупа оказался самым большим в истории Кералы, поэтому его семья привлекла внимание прессы.

«Я был вне себя от радости, когда выиграл. В доме было много людей и камер, и мы были счастливы», — вспоминает мужчина.

Спустя неделю Ануп признался, что боится за свою жизнь. О его деньгах узнали все, поэтому дом постоянно осаждали люди, нуждающиеся в финансовой помощи.

Мужчина опубликовал видео, в котором попросил незнакомцев не беспокоить его семью.

«Я не могу выйти из дома, не могу никуда пойти. Мой ребенок болен, и я не могу отвести его к врачу», — жаловался он.

Сейчас мужчина со своей семьей переехал к родственникам в попытке избежать чрезмерного внимания. Правительство штата заявило, что организует для Анупа однодневный тренинг по управлению финансами, чтобы помочь ему правильно распорядиться деньгами.

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