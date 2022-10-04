Александра Weld Queen — современный художник и перформер. Вот уже семь лет она делает из металла необычные скульптуры, на которые можно не просто смотреть, но и взаимодействовать с ними. Чтобы добиться такого результата, ей пришлось практиковаться по десять часов день и взять несколько кредитов. Сегодня работы Александры можно увидеть в российских парках и модных столичных галереях. Сколько времени нужно, чтобы создать одну скульптуру из металла? Почему художника по металлу нельзя называть сварщиком? И приносит ли такое творчество доход? Об этом и многом другом Александра рассказала в интервью «Мосленте». Ниже — ее монолог.

Фото: Мослента Мослента

«Сварка — это кисти, а металл — краски»

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В 2007 году во мне проснулся интерес к сварке. Тогда я обратилась к своему отцу за помощью, он у меня рихтовщик-сварщик. На тот момент мне хотелось делать маленькие скульптуры с подсветкой. Они должны были особенным образом освещать пространство и при этом иметь декоративную составляющую.

Папа научил меня работать со всеми видами электрической и газовой сварки, показал, как обращаться с инструментами, рассказал обо всех нюансах. Но этого мне было мало, и я пошла в политехнических колледж, чтобы получить сварочное образование и углубить свои знания. Весь учебный процесс у меня занял около семи лет. На данный момент я специализируюсь на интерактивных скульптурах.

Мне всегда нравилось, что металл податливый, как пластилин. Этот материал олицетворяет для меня надежность, силу и мощь. Я понимаю, что металл мне подвластен, я могу сделать из него буквально все, что захочу. Для меня сварка — это кисти, а металл — краски.

«Идея первой скульптуры пришла внезапно»

С 2007 по 2015 год у меня был некий переходный период в жизни. Когда я поняла, что металл — это мое и получила сварочное образование, я пошла пробовать свои силы. Некоторое время я работала на производстве художественной ковки, занималась развитием этого направления, можно сказать менеджментом. Потом плавно переместилась в мастерскую и начала делать собственные скульптуры. В 2015-м я окончательно решила уйти в творчество. В том же году меня начали активно приглашать на выставки.

Идея первой скульптуры пришла мне в голову внезапно, но я сразу поняла, что обязана ее сделать. В ту ночь я спала и чувствовала, что мне что-то мешает. Долго сопротивлялась этому чувству, а как только проснулась и расслабилась, поняла: просто в моем сознании возник большой медитирующий кот! Я села на кровать и осознала себя как огромное, мудрое и очень одухотворенное существо.

На тот момент я уже умела неплохо варить. Я собрала несколько людей в команду, и мы вместе начали работать над реализацией проекта. В этом же году я придумала свой псевдоним Weld Queen, который прочно прикрепился ко мне, и с тех пор я называю себя только так. Свою фамилию, указанную в паспорте, я вообще не использую.

«Качество, как у ювелирного изделия»

Меня часто спрашивают, как я придумываю свои скульптуры. Вы удивитесь, но никак. Они приходят ко мне в голову уже готовые. Мне остается только воплотить это в жизнь. Вот такая магия.

Бывает, что меня специально просят создать скульптуру для определенного пространства. Тогда я еду в это место, смотрю, что подойдет, что впишется и тогда уже принимаю решение, какой будет новая работа. Я как бы посылаю запрос во Вселенную, а она дает мне ответ в виде образа.

Срок изготовления каждой скульптуры зависит от ее размера. Сначала приходит идея, и надо понять, что это такое и как с этим взаимодействовать. Потом этот образ я могу нарисовать в виде эскиза. Затем нужно попробовать слепить макет из пластилина. В среднем уходит примерно семь-восемь дней на предварительную работу.

Дальше я приступаю непосредственно к работе с металлом. На один объект может уйти от трех дней до 18 месяцев. Например, скульптуру «Мать» мы с командой создавали в течение года. Это непрерывная, ежедневная, кропотливая работа. Ну представьте сами, скульптура три на три метра, а качество у нее, как у ювелирного изделия. Да, это тяжело. Одна только шлифовка может занять шесть месяцев.

«Я не сварщица!»

Я не сварщица и очень не люблю, когда меня так называют. Я художник, а сварка — это метод, которым я работаю. Поймите, сварщик — это человек, который занимается технической профессией, буквально сваривает две детали вместе. Причем сваривает по определенным правилам, с определенными установленными требованиями. Его изделия должны соответствовать стандартам, чтобы вещь была практичной и прочной. Это не про меня, я всего лишь скульптор, работающий с металлом.

У меня есть третий сварочный разряд, который выдается любому ученику политехнического колледжа. Я училась, чтобы понимать технологии работы с металлом. Мне не нужно никому ничего доказывать. Этот разряд могут спросить, только если вы пойдете устраивать на работу сварщиком. Я же не иду на такую работу и на подобную должность не претендую. Я занимаюсь скульптурой. И в моем деле не нужны никакие разряды. Просто нужно понимать, как это работает. Уровень качества я устанавливаю сама для себя.

«Нужна выносливость и смелость»

Работа с металлом — это очень тяжелый физический труд. Далеко не каждая девушка с этим справится. Носить туда-сюда металлические конструкции и держать в руках болгарку по несколько часов в день — это адски тяжело. И тут нужна не только выносливость, но и смелость, чтобы работать с режущим электрическим инструментом. Но для меня это никогда не было проблемой или препятствием.

Продолжила бы я этим заниматься, если бы мое творчество не приносило мне денег? Определенно, да.

Знаете, целых пять лет это не приносило мне ни рубля. Скажу больше, я жила в вечном минусе, было очень много убытков. Но меня это нисколько не пугало, и я даже не думала прекращать. Я брала кредиты, чтобы просто продолжать заниматься творчеством.

«Искусство должно идти к человеку»

Мои работы можно увидеть во многих уголках России, в том числе и в Москве. Например, в галерее «Jart», в бизнес-центре «Neo-Geo», в замке Weld Queen на Рязанском проспекте, это мой дом-мастерская. Также, если вы любите путешествовать по нашей стране, то можете заглянуть в природный парк «Кудыкина Гора» в Липецкой области, где также представлены мои работы. А еще они радуют жителей Мурманска, Новосибирска и Крыма.

Я считаю, что если человек не идет к искусству, то искусство должно идти к человеку. Мне бы очень хотелось, чтобы в городах России появлялось больше объектов, которые доступны бесплатно на улице и которые отражают какие-то значимые вопросы. Тогда жители России будут понимать, что в этой стране есть искусство, и оно не только в музеях и галереях, а рядом с нами.

«Место, где я хочу жить дальше»

Я обожаю Москву! Для меня это город возможностей. Сама я родилась на Кавказе, выросла в Крыму и переехала в столицу уже в сознательном возрасте.

Я влюбилась в этот город еще в свой самый первый приезд и с каждым днем влюбляюсь в него еще больше. Я понимаю, что это именно то место, где я хочу жить дальше.

Когда я хочу побыть одна или нуждаюсь в дозе вдохновения, я приезжаю в парк Кусково. Он находится недалеко от моей мастерской. Сейчас парк, к сожалению, на реставрации и там особо не погуляешь, но когда появится возможность, я обязательно туда загляну.

«Сначала надо понять, сможешь ли ты держать в руках болгарку»

Я довольно активно веду соцсети, где рассказываю о своем творчестве. Мне нравится моя профессия, и я счастлива делиться своими знаниями с людьми, которым это интересно. Я стараюсь активно популяризировать свою деятельность, снимаю разные ролики и уже организовала несколько творческих конкурсов для сварщиков.

Множество женщин по всей России наблюдают за мной и мечтают тоже начать заниматься сваркой, делать маленькие скульптуры своими руками, направлять свою энергию в творчество. Мне нравится тот факт, что я кого-то вдохновляю.