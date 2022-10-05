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35 минут назад

Раскрыто отношение принцев Гарри и Уильяма к королеве-консорту Камилле

Lenta.ruиещё 4

Биографическая книга о супруге британского короля Карла III, королеве-консорте Камилле, раскрыла ее отношения с пасынками — принцами Гарри и Уильямом. Об этом сообщает International Business Times (IBT).

Раскрыто отношение принцев Гарри и Уильяма к Камилле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор книги, королевский биограф Анжела Левин, утверждает, что в прошлом и Гарри, и Уильям плохо относились к мачехе и позволяли себе резкие высказывания в ее адрес. По ее словам, в 2005 году, когда их отец, будущий король Карл III, женился на Камилле, принцы открыто спорили с ним по этому поводу.

Левин умолчала, в чем именно состояли разногласия между будущим королем и его детьми.

Карл III назначил свою супругу Камиллу королевой-консортом Великобритании после смерти своей матери Елизаветы II. Во время первого обращения к нации в качестве главы Великобритании король заявил, что Камилла получит титул королевы-консорта в знак «признания ее верной службы Отечеству».

Люди,Елизавета II,
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