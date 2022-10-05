Раскрыто отношение принцев Гарри и Уильяма к Камилле

Биографическая книга о супруге британского короля Карла III, королеве-консорте Камилле, раскрыла ее отношения с пасынками — принцами Гарри и Уильямом. Об этом сообщает International Business Times (IBT).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор книги, королевский биограф Анжела Левин, утверждает, что в прошлом и Гарри, и Уильям плохо относились к мачехе и позволяли себе резкие высказывания в ее адрес. По ее словам, в 2005 году, когда их отец, будущий король Карл III, женился на Камилле, принцы открыто спорили с ним по этому поводу.

Левин умолчала, в чем именно состояли разногласия между будущим королем и его детьми.