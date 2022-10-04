Робби Уильямс рассказал о проблемах с психикой в новой песне

В сентябре 2022 года у Уильямса вышел альбом XXV, одна из песен которого называется Lost (англ. «потерянный») и рассказывает о потере смысла жизни. «Она напоминает о далеком времени между 1995 и 2000 годами. Большую часть этого времени я чувствовал себя потерянным, все кругом казалось жалким. Я спрашивал себя, почему чувствую себя так? Как мне изменить что-то к лучшему, где я? Мама, помоги», — вспоминает он.