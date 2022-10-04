Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
24 минуты назад

Робби Уильямс рассказал о проблемах с психикой в новой песне

Газета.Ruиещё 1

Британский музыкант Робби Уильямс посвятил песню проблемам с психикой. В этом он признался в интервью итальянской газете Corriere.

Робби Уильямс рассказал о проблемах с психикой в новой песне
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сентябре 2022 года у Уильямса вышел альбом XXV, одна из песен которого называется Lost (англ. «потерянный») и рассказывает о потере смысла жизни. «Она напоминает о далеком времени между 1995 и 2000 годами. Большую часть этого времени я чувствовал себя потерянным, все кругом казалось жалким. Я спрашивал себя, почему чувствую себя так? Как мне изменить что-то к лучшему, где я? Мама, помоги», — вспоминает он.

К тому моменту, по словам Уильямса, он испытывал такие ощущения в течение 20 из 25 лет своей жизни, а работа в шоу-бизнесе усугубляла ментальные проблемы. Теперь эти трудности, заверил музыкант, позади, и ему нравится быть собой.

Ранее Робби Уильямс пообещал «секс и наркотики» в документальном фильме о себе.

Люди,Робби Уильямс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители