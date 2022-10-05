Клинер раскрыла главные причины конфликтов с клиентами

Главные причины конфликтов с клиентами раскрыла «Мосленте» экс-редактор столичного издательства, основательница клининг-агентства Анна Никитина.
«Уборка — такое дело, в котором очень легко попасть на деньги. "А не вы ли мне шкаф сломали?", "А вот тут этой царапины не было!" — такие фразы я слышу постоянно. И чаще всего это клевета. Просто люди хотят сэкономить и выбить себе скидку. Много раз я попадала в такие ситуации и поняла, что рациональнее будет отказаться от подобных заказов», — поделилась клинер.
По словам Никитиной, случалось и такое, что ей приходилось возвращать клиенту часть денег.
«Например, заказчик не доволен качеством уборки и говорит: "Вы очень плохо помыли вот эту часть квартиры". Обычно я предлагаю либо исправить ситуацию, если у человека есть на это время, либо же снизить цену. Я всегда иду навстречу», — подчеркнула она.
Однажды на помощниц Никитиной пожаловался мужчина, который после уборки якобы не мог найти свои вещи.
«Они все разложили по местам, попрятали по шкафам, а клиент потом не сообразил, где что лежит. Для него это был травматичный опыт и разгорелся большой скандал. Но это такой бизнес, где конфликты неизбежны», — объяснила собеседница «Мосленты».
Самый неприятный момент — когда клинеры действительно что-то случайно разбивают, продолжила Никитина. По ее словам, в подобной ситуации она обычно честно говорит клиенту, что произошло.
«Дальше все зависит от адекватности заказчика. Чаще всего нас просто просят купить новую вещь взамен, либо отремонтировать старую, если это возможно», — рассказала она.
Никитина отметила: последнее, что она хочет сделать, — это кому-то навредить.
«Если говорить цинично, это мой убыток. Понимаю, что это никого не утешает, но это факт. В идеальном мире нужно предупреждать клининг о каких-то трудностях и хрупких вещах, с которыми нужно быть предельно осторожными», — заявила она.