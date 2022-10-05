Клинер раскрыла главные причины конфликтов с клиентами

«Уборка — такое дело, в котором очень легко попасть на деньги. "А не вы ли мне шкаф сломали?", "А вот тут этой царапины не было!" — такие фразы я слышу постоянно. И чаще всего это клевета. Просто люди хотят сэкономить и выбить себе скидку. Много раз я попадала в такие ситуации и поняла, что рациональнее будет отказаться от подобных заказов», — поделилась клинер.