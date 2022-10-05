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58 минут назад

Умер автор снимков Мэрилин Монро и Фрэнка Синатры

Газета.Ru

Фотограф Дуглас Киркланд умер на 89-ом году жизни. Об этом сообщает Deadline. Художник скончался у себя дома в окружении близких. Смерть наступила от естественных причин.

Умер автор снимков Мэрилин Монро и Фрэнка Синатры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Киркланд делал портреты голливудских знаменитостей, в том числе Мэрилин Монро, Фрэнка Синатры, Мика Джаггера, Энди Уорхола, Элизабет Тейлор, Чарли Чаплина, Анджелины Джоли, Николь Кидман, Леонардо Ди Каприо и Бриджит Бардо.

Он был специальным фотографом более чем в 100 фильмах, включая "Чужой", "Бег в полночь", "Человек дождя", "Великий Гэтсби", "Из Африки", "Титаник" и "Мулен Руж".

В 2011 году Киркланд был удостоен премии президентов ASC за вклад в развитие искусства кинопроизводства. Он также получил награду за достижения от Американского общества операторов.

Люди,Дуглас Киркланд,Мэрилин Монро,Николь Кидман,Энди Уорхол,Анджелина Джоли,Элизабет Тейлор,Чарли Чаплин,Леонардо ДиКаприо,
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