Умер автор снимков Мэрилин Монро и Фрэнка Синатры

Фотограф Дуглас Киркланд умер на 89-ом году жизни. Об этом сообщает Deadline. Художник скончался у себя дома в окружении близких. Смерть наступила от естественных причин.
Киркланд делал портреты голливудских знаменитостей, в том числе Мэрилин Монро, Фрэнка Синатры, Мика Джаггера, Энди Уорхола, Элизабет Тейлор, Чарли Чаплина, Анджелины Джоли, Николь Кидман, Леонардо Ди Каприо и Бриджит Бардо.
Он был специальным фотографом более чем в 100 фильмах, включая "Чужой", "Бег в полночь", "Человек дождя", "Великий Гэтсби", "Из Африки", "Титаник" и "Мулен Руж".
В 2011 году Киркланд был удостоен премии президентов ASC за вклад в развитие искусства кинопроизводства. Он также получил награду за достижения от Американского общества операторов.