Умер автор снимков Мэрилин Монро и Фрэнка Синатры

Фотограф Дуглас Киркланд умер на 89-ом году жизни. Об этом сообщает Deadline. Художник скончался у себя дома в окружении близких. Смерть наступила от естественных причин.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Он был специальным фотографом более чем в 100 фильмах, включая "Чужой", "Бег в полночь", "Человек дождя", "Великий Гэтсби", "Из Африки", "Титаник" и "Мулен Руж".