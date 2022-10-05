Бывший охранник принца Эндрю рассказал о его "бесчисленном количестве женщин"

Бывший сотрудник королевской охраны рассказал, что в личные покои принца Эндрю приходило «бесчисленное количество женщин». Об этом сообщает Page Six.
Пол Пейдж, который работал офицером королевской охраны с 1998 по 2004 год, вспоминает в документальном фильме «Принц Эндрю: Изгнанный», что он и другие полицейские, дежурившие в Букингемском дворце, были шокированы количеством женщин, посещавших личные покои разведенного принца.
«Мы шутили, что в его спальне должна быть вращающаяся дверь для приходящих и уходящих дам. К нему приходило огромное количество женщин, каждый день разные», — поделился он.
Пейдж также рассказал о случае, когда принц Эндрю пришел в ярость из-за того, что один из охранников отказался пустить к нему очередную посетительницу.
«Женщина предложила позвонить Эндрю. И тогда он закричал в трубку: «Слушай меня, жирный идиот, если ты не впустишь мою гостью, я сам спущусь и задам тебе. Член королевской семьи должен соблюдать приличия и уважать персонал, которому платят за защиту и заботу о нем. Но это не про принца Эндрю. Он просто ужасный человек. Он хулиган», — добавил Пейдж.
Ранее сообщалось, что Карл III назначит принца Эндрю «главным выгульщиком собак».