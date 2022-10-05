Бывший охранник принца Эндрю рассказал о его "бесчисленном количестве женщин"

«Женщина предложила позвонить Эндрю. И тогда он закричал в трубку: «Слушай меня, жирный идиот, если ты не впустишь мою гостью, я сам спущусь и задам тебе. Член королевской семьи должен соблюдать приличия и уважать персонал, которому платят за защиту и заботу о нем. Но это не про принца Эндрю. Он просто ужасный человек. Он хулиган», — добавил Пейдж.