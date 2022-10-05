Экс-супруга Гейтса рассказала правду о разводе с миллиардером

В мае 2021 года Мелинда Гейтс и Билл Гейтс заявили о разводе. И только полтора года спустя бывшая жена основателя Microsoft решилась рассказать о семейной трагедии прессе. Мелинду цитирует издание OK Magazine.

По словам Мелинды, у нее было несколько веских причин для расторжения брака. Озвучивать их бывшая миссис Гейтс не стала, но подчеркнула, что в тот тяжелый период каждый ее день начинался со слез. Однако в условиях пандемии и самоизоляции пережить его оказалось легче.