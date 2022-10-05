Экс-супруга Гейтса рассказала правду о разводе с миллиардером

В мае 2021 года Мелинда Гейтс и Билл Гейтс заявили о разводе. И только полтора года спустя бывшая жена основателя Microsoft решилась рассказать о семейной трагедии прессе. Мелинду цитирует издание OK Magazine.
По словам Мелинды, у нее было несколько веских причин для расторжения брака. Озвучивать их бывшая миссис Гейтс не стала, но подчеркнула, что в тот тяжелый период каждый ее день начинался со слез. Однако в условиях пандемии и самоизоляции пережить его оказалось легче.
Мелинда отметила, что сосредоточилась на заботе о трех своих детях – Дженнифер, Рори и Фиби, и работе.
“Фонд помог выжить и остаться в форме”, — призналась экс-супруга одного из богатейших людей в мире.
Несмотря на отсутствие брачных уз Мелинда и Билл продолжили совместно управлять фондом, основанным в 2000 году.
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