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22 минуты назад

Мелинда Гейтс назвала развод с основателем Microsoft "болезненным"

Мира Маркина

В мае 2021 года Мелинда Гейтс и Билл Гейтс заявили о разводе. И только полтора года спустя бывшая жена основателя Microsoft решилась рассказать о семейной трагедии прессе. Мелинду цитирует издание OK Magazine.

Экс-супруга Гейтса рассказала правду о разводе с миллиардером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Мелинды, у нее было несколько веских причин для расторжения брака. Озвучивать их бывшая миссис Гейтс не стала, но подчеркнула, что в тот тяжелый период каждый ее день начинался со слез. Однако в условиях пандемии и самоизоляции пережить его оказалось легче.

Мелинда отметила, что сосредоточилась на заботе о трех своих детях – Дженнифер, Рори и Фиби, и работе.

“Фонд помог выжить и остаться в форме”, — призналась экс-супруга одного из богатейших людей в мире.

Несмотря на отсутствие брачных уз Мелинда и Билл продолжили совместно управлять фондом, основанным в 2000 году.

Ранее “Рамблер” рассказывал, что известно о разводе Тома Брэди и Жизель Бундхен.

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