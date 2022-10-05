Бабушки и небо в алмазах: необычные факты о древних людях

У большинства животных, как и у человека, тоже есть склера – то, что мы называем глазной белок. Просто у человека она белого цвета, а у тех же шимпанзе – темного. Вероятно, это связано с тем, что для наших предков особенную роль играло социальное взаимодействие и отслеживание направления взгляда друг друга (например, при коллективной охоте). Склера побледнела для того, чтобы четко видеть, куда направлен взгляд. С другой стороны, стоит учесть, что у горилл склеры тоже белые: возможно, тут не все так однозначно.

Самого известного представителя австралопитеков афарских – ключевого для нашей эволюции вида – зовут Люси. Останки австралопитека были найдены в Эфиопии в 1974 году, когда в лагере во время раскопок постоянно крутили песню «Биттлз» «Люси и небо в алмазах».

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Одна из версий происхождения менопаузы у женщин – так называемая гипотеза бабушки. Ведь Homo sapiens – один из немногих видов, доживающих до такого биологического состояния. Вероятно, бабушки могли быть полезны для воспитания детей, поэтому стали более «живучими» даже после утраты фертильной функции.

Хвост у наших предков «отвалился» около 25 млн лет назад, оставив после себя лишь жалкий копчик из 3–4 сросшихся позвонков. Некоторые данные генетики указывают на то, что это могло произойти очень быстро, для этого не понадобились даже тысячи лет эволюции – лишь закрепление нужной мутации. Почему так произошло – неизвестно.

Самой «сапиентной» народностью на свете можно назвать бушменов и койсанов – южноафриканские группы охотников-собирателей, говорящие на так называемых щелкающих языках. Их предки вообще никогда не выходили из Африки, находясь там со времен палеолита. Поэтому в их ДНК нет следов смешивания ни с неандертальцами, как у европейцев или азиатов, ни с денисовцами, как у азиатов.

Антропологи считают, что неандертальцы были более сведущими в медицине, чем наши предки той же эпохи. В их могилах нередко находят пыльцу по преимуществу лекарственных растений, а на зубном камне – следы того, что они жевали горькую, но полезную траву. А также пенициллин – природный антибиотик – и даже содержащую салициловую кислоту (природный аналог аспирина) кору тополя.

У человека в отличие от других приматов сильно деформированы родовые пути, что несет в себе угрозу жизни как матери, так и младенца. Исследования 2009 года показали, что родовые пути неандертальцев были больше похожи на те, что имеют современные шимпанзе. Вероятно, это эволюционное новшество появилось у наших предков сравнительно недавно. Почему – пока неясно.

Самым грандиозным произведением палеолитического искусства считаются рисунки бизонов и лошадей во французской пещере Шове и испанском гроте Альтамира. Изображения нарисованы очень реалистично, с учетом рельефа пещер, а многие из животных – в движении.

В 2018 году антропологи из Великобритании пришли к выводу, что грубые черты лица и огромные носы неандертальцев обеспечивали им очень активное дыхание, подогрев и увлажнение холодного северного воздуха (в условиях которого они жили).