Что происходит с людьми, которые помнят себя в утробе матери

Их называют людьми с гипертимезией – обладателями особого состояния памяти, когда человек помнит то что с ним было с «самого раннего» детства. «Особо одаренные» уникумы способны пересказать даже события, которые они физически не смогли бы увидеть, поскольку были на тот момент в утробе матери.

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Нейробиологи Калифорнийского Центра нейробиологии полагают, что людей с суперпамятью на нашей планете можно исчислять десятками, но вряд ли их больше ста. Ученые-скептики и вовсе полагают ограничить данную статистику, максимум, двадцатью обладателями этой особенности мозга, которая (пока) считается всего лишь непатологическим отклонением от нормы.

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Проблемой изучения людей с гипертимезией наиболее активно занимаются западные ученые, поэтому мировая научная общественность в данном случае опирается лишь на результаты их исследований. Одна из самых известных обладательниц суперпамяти – американская актриса, радиоведущая и продюсер Мэрилу Хеннер, которая написала книгу, где приводит свидетельства о своей способности помнить события и факты с 18-месячного возраста. Хеннер не просто перечисляет, но и сопоставляет воспоминания своего «дораннего» детства (период раннего детства, согласно общемировой медицинской классификации, – 1 – 3 года) с «показаниями» родных и близких. И ведь все сходится!

Одна из самых популярных массовых газет в Британии Daily Mail опубликовала результаты исследований ученых йоркширского Университета Халла, обследовавших мозг британского юноши Орильена Хэймана, который «вдруг» начал вспоминать все, до деталей, начиная с 11 лет. Нейробиологи выяснили, что у Хэймана на сохранение памяти работают оба полушария головного мозга (у обычного человека за эту функцию отвечает только правое полушарие).

Исследователи темы сохранения человеком памяти о событиях после (и даже до) своего рождения часто приводят примеры, описанные психологом Элизабет Халлетт в ее книге. Основа документально повествования – истории о сверхпамяти младенцев. Рассказанные Элизабет Халлетт случаи «дородовых» воспоминаний подростков в книге подаются вкупе со свидетельствами близких им людей, которые могли бы подтвердить (или опровергнуть) эти рассказы.В работе Халлетт «Истории нерожденной души: Тайна и прелесть жизни перед рождением» много примеров (фигуранты не идентифицируются), призванных доказать реальность феномена сверхпамяти человека, которая может иметь место и до рождения младенца. Причем в работе Элизабет Халлетт есть и упоминание о некоем Высшем Разуме, присутствие которого люди с гипертимезией ощущали в процессе своего дородового или послеродового развития.

По мнению ряда западных ученых, гипертемизия – это все-таки ненормально: уникумы, у которых она имеется, часто депрессивны и наиболее подвержены стрессам, чем обычные люди – именно из-за своей способности постоянно возвращаться в прошлое.