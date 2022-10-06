Зачем знаменитый шарлатан со связями в ЦРУ создал свое государство

Ури Геллер — человек невероятных способностей. Если верить его утверждениям, он телепатически управлял советскими дипломатами, общался с инопланетянами, силой мысли сдвинул застрявший в Суэцком канале контейнеровоз и помог супругу британской королевы дожить до 99 лет. А недавно 75-летний иллюзионист объявил, что создает собственное государство. «Лента.ру» решила разобраться, зачем Ури Геллеру своя страна и почему его недолюбливают коллеги.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Самый египетский остров Шотландии

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Крошечный остров Лэмб у побережья Шотландии размерами равен футбольному полю — примерно 100 на 50 метров — и ничего примечательного на нем нет. С 2009 года это место принадлежит Ури Геллеру, который проникся рассказами исследователя-любителя Джеффа Нисбета и купил клочок суши за 30 тысяч фунтов стерлингов.

Нисбет приписывал острову удивительные свойства. По его мнению, Лэмб в компании с соседними островами Фрида и Крейглэйт «идеально повторяет расположение пирамид Гизы». Кроме того, через него проходят таинственные «лэй-линии», якобы связывающие «места силы» на планете. В частности, по мнению Нисбета, Лэмб связан с островом Мэн, а тот, как считают некоторые, и был тем самым Авалоном, куда уплыл король Артур.

По преданию, на Лэмбе спрятаны сокровища дочери египетского фараона Нектанеба, которую звали Скота

В XV веке ее упоминал шотландский историк Уолтер Боуэр, полагавший, что она прибыла на британские острова в незапамятные времена и стала родоначальницей всех шотландцев.

Но заняться поиском сокровищ Скоты Ури Геллер не смог, поскольку на Лэмбе запрещены раскопки. Можно сказать, ему достался чемодан без ручки: остров есть, но пользы от него никакой. В течение 13 лет Геллер ничего не предпринимал, а в августе 2022 года неожиданно провозгласил его микрогосударством. С гимном, флагом и прочими атрибутами.

Любой желающий может стать гражданином Лэмба всего за один фунт стерлингов, а все вырученные средства, как утверждается, пойдут на счета фонда, борющегося с болезнями сердца у детей. Государство Геллера уже обзавелось конституцией, которая обещает, что оно будет дружить с ведьмами и инопланетянами.

Если закрыть глаза на сомнительные паранаучные излияния пожилого иллюзиониста, можно решить, что все это затеяно ради сбора денег на доброе дело. Но есть одно но — сама личность Геллера, занимавшегося очень странными для профессионального фокусника делами.

Фокусы Ури Геллера

Геллер родился 20 декабря 1946 года в Тель-Авиве. Его отцом был отставной военный Ицхак Геллер, а матерью — Менси Фройд, которая, по уверениям Ури, приходилась дальней родственницей основателю психоанализа Зигмунду Фрейду. Никаких доказательств этому нет, как, впрочем, и множеству других его заявлений.

В 18 лет Ури поступил на службу в элитную израильскую воздушно-десантную бригаду, участвовал в Шестидневной войне и был ранен. В 1968-1969 годах Геллер работал фотомоделью и тогда же начал давать первые представления в качестве фокусника. Он утверждал, что владеет телекинезом, биолокацией и телепатией, и очень скоро стал звездой национального масштаба.

Существует байка, что когда журналисты попросили премьер-министра Израиля Голду Меир дать прогноз на следующий год, она ответила: «Я не пророк. Спросите об этом Геллера»

В 1971-м Ури оказался в США. Главным трюком молодого израильтянина было сгибание ложек силой мысли. Он настолько преуспел в этом деле, что спустя два года его пригласили на легендарное шоу Джонни Карсона.

Здесь случился конфуз. Дело в том, что закулисным участником программы был Джеймс Рэнди — профессиональный иллюзионист, один из самых известных скептиков и разоблачителей экстрасенсов того времени. Его очень заинтересовали заявления коллеги о его телепатических способностях.

Он предложил дать Ури самые обыкновенные ложки, а не специальный реквизит, привезенный с собой. В итоге тот не смог продемонстрировать своего невероятного дара и на протяжении 22 минут нелепо оправдывался перед публикой и многомиллионной телеаудиторией.

Как ни странно, эта неудача нисколько не повредила карьере Ури Геллера. Наоборот, его стали чаще звать на телевидение

Андрия Пухарич, написавший книгу об Ури Геллере, утверждал, что паранормальные способности иллюзиониста имеют внеземное происхождение. По его словам, они вместе «общались с суперкомпьютерами инопланетян». Кроме того, якобы на его глазах Ури телепортировал свою домашнюю кошку из одной комнаты в другую.

На публике Геллер никогда не демонстрировал ничего подобного, ограничиваясь сгибанием ложек и прочими нехитрыми трюками — например, описанием нарисованных и спрятанных в конверт картинок.

Медиум-шпион

Тогда же Геллером заинтересовалось ЦРУ. В 1973 году он попал в проект Stargate, начатый спецслужбами для поиска людей с экстрасенсорными способностями. Программу свернули лишь спустя два десятилетия в связи с отсутствием хоть каких-то результатов.

Самым эффектным сочли трюк Ури с ментальным распознаванием рисунков. Чтобы его испытать, иллюзиониста заперли в комнате и просили скопировать на листке бумаге изображения, которые рисовал один из исследователей за стеной.

В большинстве случаев Геллер ошибся, однако некоторые картинки воспроизвел достаточно точно, что отражено в официальных отчетах. Сотрудники некоммерческой организации, проводившей эксперимент по заказу разведки, сочли это достаточным подтверждением его паранормальных способностей.

Геллер утверждал, что после этого его послали в Мексику, велели встать напротив посольства СССР и силой мысли убедить его сотрудников стереть дискеты с секретными данными

По другой версии, он телепатически заставил Советский Союз подписать некий договор о ядерном оружии. В обоих случаях успех был невероятным. По крайней мере если верить самому Ури.

Правда, и здесь есть кое-какие шероховатости. И обратил внимание общественности на них все тот же Джеймс Рэнди, который крепко взялся за израильского «мага и волшебника». Разоблачитель утверждал, что отчеты были составлены крайне небрежно. Более того, как рассказали свидетели, в одном из случаев у Геллера была возможность подсмотреть, что нарисовано на бумаге через плохо занавешенное стекло. В другом случае исследователи оставили включенной громкую связь в якобы полностью изолированной комнате, и Ури слышал их разговоры во время подготовки очередной картинки.

В довершение всего, оба человека, занимавшиеся проектом, были убеждены в существовании паранормальных способностей и, как считает Рэнди, просто подыгрывали популярному медиуму. На запросы менее благосклонных ученых, желавших проверить его способности, Геллер традиционно отвечал отказом. Он объяснял это тем, что исследователи настроены враждебно и все переврут.

Ленивый Ури

Впрочем, на профессиональных иллюзионистов трюки Геллера никогда не производили впечатления. Израильтянин все больше рассказывал о своем невероятном даре, при этом главным доказательством его величия оставалось сгибание ложек. В дополнение к этому Ури мог описать картинку, спрятанную от него в конверт, или «починить» сломанные часы, просто взяв их в руки.

Публику подобные трюки поражали, но специалисты прекрасно знают, что ложку можно банально согнуть руками, например, на секунду переключив внимание публики на что-то другое, или изготовить инвентарь из специального сплава, который легко гнется при нагревании. В конце концов, можно использовать две ложки, сломанную и целую, подменяя их во время представления.

Джеймс Рэнди много раз показывал этот фокус на публике, объясняя, что ничего сложного для профессионала в нем нет — нужна только ловкость рук.

Российский фокусник Роман Лутошкин заявлял, что знает как минимум 15 способов согнуть ложку «силой мысли» так, чтобы публика ничего не заметила. Главным секретом успеха Геллера он считает способность «врать без зазрения совести»

Трюк с часами тоже довольно прост. Механизм можно смазать вязким маслом, которое от тепла рук разжижается и дает возможность шестеренкам двигаться. А уж количество способов подсмотреть, что нарисовано на спрятанном в конверт листке бумаги, и вовсе не поддается подсчету.

Дело в том, что ремесло настоящего иллюзиониста требует огромной работы, воображения, технической подготовки, а иногда и солидных денежных вложений. Достаточно вспомнить Дэвида Коперфилда, который никогда не «разговаривал с инопланетянами», зато каждый раз поражал публику незабываемым представлением.

Видимо, для Геллера все это было слишком сложно. Научившись паре-тройке нехитрых трюков, он объявил эти фокусы невероятным даром, полученным от гостей из космоса, и построил на этом свою рекламную стратегию.

Более того, в 1978 году бывший продюсер фокусника, Яша Кац, устраивавший его гастроли по Великобритании, откровенно рассказал, что никакого дара у Геллера нет, а трюки его вполне заурядны.

Проще говоря, Ури врал при любой возможности. Если бы он называл себя иллюзионистом, то вряд ли к нему возникли бы хоть какие-то вопросы, но из его россказней следует, что он не захватил мир исключительно по доброте душевной.

Великие свершения

Израильский иллюзионист приписал себе невероятные достижения в самых разных областях. Например, он уверял, что принц Филипп, супруг Елизаветы II, прожил почти сто лет благодаря тому, что на одном из приемов Геллер согнул для него ложку и зарядил ее энергией здоровья.

По его утверждению, и контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал в 2021 году, сняли с мели вовсе не благодаря работе экипажей многочисленных буксиров. Нет, это тоже сделал Геллер усилием воли.

Геллер смешал деятельность обычного фокусника с детского утренника и шарлатана, рассказывавшего о НЛО, силовых полях Земли и прочих лженаучных теориях

Ури считает, что помог сборной Англии по футболу победить Шотландию на Чемпионате Европы 1996 года. В тот самый момент, когда Гари Макалистер собирался пробить пенальти в ворота англичан, Геллер, якобы пролетавший над полем на вертолете, силой мысли сдвинул мяч на несколько миллиметров, и шотландец промахнулся. Остается только гадать, почему обладатель столь мощного дара не довел дело до конца и не сделал Англию чемпионом.

И подобных историй у Геллера десятки. Сгибатель ложек готов рассказать, что принял участие чуть ни не в каждом заметном мировом событии за последние десятилетия. При этом он почти два года не мог справиться с крысой, которая поселилась на острове Лэмб. Очевидно, тратить могучие ментальные силы на такие мелочи экстрасенс не может, ведь есть дела куда более важные.

Сутяжник

В перерывах между решением проблем с большегрузными судами, помощью английским футболистам и визитами в секретные лаборатории армии США, Геллер обожает судиться со своими критиками и вообще со всеми.

Главный противник Ури, Джеймс Рэнди, получил от фокусника иск на 15 миллионов долларов в 1991-м за книгу «Правда об Ури Геллере», где раскрывались секреты его нехитрых трюков. Правда, тут сверхъестественные способности почему-то не сработали: процесс закончился не в пользу Геллера, которого обязали выплатить ответчику 120 тысяч долларов.

Другой жертвой неугомонного Ури стала компания Nintendo. В 2000 году он подал иск против японского игрового гиганта из-за покемона по имени Кадабра, который обладает экстрасенсорными способностями и держит в лапах ложку в качестве оружия.

Геллер заявил, что образ покемона скопирован с него. Более того, звезда на лбу покемона и молния на его брюхе почему-то напомнили Ури эмблемы СС, что его как еврея особенно оскорбило

Лишь спустя 20 лет Геллер внезапно принес извинения за иск и разрешил Nintendo использовать свой образ.

А в 2007 году фокусник пытался добиться удаления с YouTube документальной программы, в которой была показана одна из его неудач при исполнении трюка. Неизвестно, использовал ли Ури свои сверхъестественные способности, но дело закончилось тем, что разместившая документалку компания заплатила Геллеру за восьмисекундный отрывок и оставила его в сети.

Добрый волшебник?

Паранормальные силы Ури никогда не воспринимались коллегами всерьез, но один дар у него все-таки есть. Геллер прекрасно умеет рекламировать себя и дружить со знаменитостями. В 1990-е он стал близким приятелем Майкла Джексона: тот даже был шафером Ури на свадьбе в 2000 году.

Правда, позже отношения испортились, и Геллер попал в список личных врагов Джексона. Несмотря на это, после смерти короля поп-музыки Ури дал большое интервью о нем и уверял, что певца зря подозревали в педофилии.

При всей своей сомнительной репутации и любви к безумным заявлениям, Геллер действительно занимается благотворительностью и часто жертвует деньги нуждающимся

Вполне возможно, что с возрастом Ури решил начать творить добро. Правда, то, с каким тщанием он вывешивает на своем сайте каждое письмо с благодарностью и чеки даже за небольшое пожертвование, наводит на мысль, что и здесь главной мотивацией является пиар.

Одним из первых граждан нового государства Геллера стал знаменитый британский актер и писатель Стивен Фрай, который находит его «магическое мышление» очаровательным.