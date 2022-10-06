Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
2 часа назад

Николай Цискаридзе выпустил автобиографическую книгу "Мой театр"

Inc-News

Книга проиллюстрирована фотографиями из личного архива автора, а также архивов Академии русского балета имени Вагановой и БДТ имени Товстоногова.

Николай Цискаридзе выпустил автобиографическую книгу "Мой театр"
Фото: Inc-NewsInc-News

Артист балета и ректор Академии им. Вагановой Николай Цискаридзе презентовал свою первую книгу под названием "Мой театр". Издание состоит из дневниковых записей и воспоминаний автора о его творческом пути в качестве артиста балета. Николай Максимович откровенно рассказывает о семье и друзьях детства, распаде СССР, хореографическом училище, начале работы в Большом театре и многом другом. Воспоминания и размышления знаменитости не только дают читателю представление о людях, окружавших его, но и помогают понять сложность преодоления себя ради достижения заветной цели.

Работу над книгой (она выпущена издательством АСТ) Цискаридзе начал ещё в период карантина — по его словам, именно тогда было предостаточно времени на подготовку автобиографии.

Недавно увидела свет и новая книга В. Пелевина.

Люди,Николай Цискаридзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители