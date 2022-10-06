Николай Цискаридзе выпустил автобиографическую книгу "Мой театр"

Артист балета и ректор Академии им. Вагановой Николай Цискаридзе презентовал свою первую книгу под названием "Мой театр". Издание состоит из дневниковых записей и воспоминаний автора о его творческом пути в качестве артиста балета. Николай Максимович откровенно рассказывает о семье и друзьях детства, распаде СССР, хореографическом училище, начале работы в Большом театре и многом другом. Воспоминания и размышления знаменитости не только дают читателю представление о людях, окружавших его, но и помогают понять сложность преодоления себя ради достижения заветной цели.