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16 минут назад

Пеший путешественник вокруг света Дмитрий Лазарев добрался в Тулу

runews24.ruиещё 1

Путник идет налегке с одним рюкзаком, в котором лишь самое необходимое: документы, смена вещей, лекарство, палатка и спальник.

Пеший путешественник вокруг света добрался в Тулу
Фото: runews24.rurunews24.ru

В городах он останавливается у волонтеров, которых находит в соцсети. Путешественник ведет свой блог в соцсети «ВКонтакте».

В Тулу Дмитрий Лазарев прибыл в пятницу, 7 октября. Он успел побывать в Музее тульского пряника, и купил себе один. У туриста в планах привести себя в порядок после нескольких ночевок в лесах и полях, а затем осмотреть местные достопримечательности.

Лазарев отметил, что успел прочувствовать дух единства, который витает в Туле. И отметил, что ему нравится как «социалистически выглядит город».

После Тулы он планирует отправиться в Курск.

Люди,Дмитрий Лазарев,
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