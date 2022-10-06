Десять лет истории науки: кем был Генрих Турнер

29 сентября 1958 года родился Генрих Иванович Турнер. Он стал основоположником ортопедии, учредил первый лечебный приют для детей с инвалидностью и вошел в историю российской науки. В это материале мы расскажем обо всем, что нужно знать о жизни и деятельности Генриха Турнера.

Фото: InScience InScience

Генрих Иванович Турнер родился в Петербурге 29 сентября 1858 г. Его отцом был британский инженер-механик Джон Томас Турнер, который прибыл в Россию по приглашению промышленников. В семье Турнеров было 6 детей — три сестры и три брата.

Видео дня

В 13 лет у Турнера от туберкулеза умер отец, и финансовое положение семьи пошатнулось. Поддержал их брат скончавшегося главы семьи. Работать пришлось и молодому Генриху, который стал репетитором. Более того, за прекрасную успеваемость его освободили от платы за обучение. Уже в 18 лет молодой Турнер окончил Первую Санкт-Петербургскую классическую гимназию с блестящим аттестатом.

В 1876 году будущий ортопед он поступил в медико-хирургическую академию. Вступительных испытаний тогда еще не было, поэтому на первом курсе оказалось очень много студентов. Но лишь единицы из них закончили учебу. Поскольку в среде поступивших ходили революционные настроения, то большая часть занималась не учебой, а декларацией своих взглядов и дебатами в большом отделении библиотеки, пока в соседней комнате другие ученики корпели над учебниками. Когда революционно-настроенная масса начинала слишком громко шуметь, то их забирала полиция. Генрих Иванович сам иногда забирался на кафедру, громко заявляя о необходимости переустройства государства, о чем позднее вспоминал с улыбкой.

Генрих Иванович закончил учебу в 1881 году. Он сразу поступил на службу младшим ассистентом в хирургическую лечебницу Александровской общины сестер милосердия Красного Креста. Шефство над молодым врачом взял выдающийся российский военный хирург, один из пионеров применения антисептиков в русской хирургии Карл Карлович Рейер.

Практикуясь в лечебнице, Турнер активно занимался научной работой и систематизировал свои наблюдения за больными. За одно из своих ранних исследований «О лечении рубцовых контрактур пищевода» в 1890 году Турнер удостоен Золотой медали имени Склифософского. В 1891 году он сдал при Военно-медицинской академии экзамен на степень доктора медицины. В 1892 году там же он защитил докторскую диссертацию на тему «К анатомии слепой кишки и червеобразного отростка по отношению к патологии перитифлита».

Когда Генрих Турнер пришел в медицину, такой специальности, как травматология и ортопедия не было ни в России, ни в Европе. Существовала только хирургия, которая объединяла все. В 1895 году ученый совет Военно-медицинской академии присваивает Генриху Ивановичу звание приват-доцента по кафедре десмургии (раздел медицины, изучающий технику наложения повязок и шин) и механургии. А уже через год 38-летнего Генриха Ивановича Турнера утвердили в должности профессора этой кафедры.

Когда Турнер только пришел на кафедру, у ее коллектива даже не было коек, чтобы размещать больных. Но подвернулся удачный случай. Жена военного министра Куропаткина подвернула ногу и сломала лодыжку. И когда она пришла залечивать травму к Турнеру, тот намекнул ее мужу, что больных нельзя размещать на полу. Заботливый муж намек понял, и так на кафедре Турнера появились первые пять коек для пациентов.

Работая на кафедре, Турнер уделял особенное внимание практическим занятиям со студентами и собрал коллекцию препаратов костей и суставов с последствиями повреждений. Преобразование старой кафедры в ортопедическую произошло 25 марта 1900 года. В это же время при академии открылась первая в России ортопедическая клиника с амбулаторией.

В 1904 году Генриха Ивановича, который уже прославился как выдающийся ортопед, пригласили консультировать больных в первый детский приют. Он сразу стал изучать зарубежный опыт работы с подобными болезнями. В этом его помогло знание пяти языков и многочисленные поездки в Европу, в ходе которых он обменивался опытом с коллегами.

В то время детей с врожденными заболеваниями опорно-двигательной системы в приютах только содержали, но не лечили. Но концепция Турнера была иная. Он не хотел, чтобы приют стал «неким складочным местом для обездоленных детей». Он настаивал на том, что их надо учить, лечить и воспитывать. Со своими предложениями по тому, как организовать лечение детей, Турнер выступил в 1910 году на всероссийском съезде. Он сказал, что нельзя полагаться только на меценатов — нужно, чтобы государство приняло большое участие в финансировании приютов. Турнер подготовил «Обзор различных разновидностей детей-калек», где перечислил: «пороки развития с тяжелым обезображиванием отдельных частей скелета, острое заболевание спинного мозга в раннем детском возрасте "рахитки", тяжелое обезображивание конечностей и туловища к 16 годам в период наибольшего роста, поражение позвоночника и суставов туберкулезом, центральное нервное заболевание и судорожные сведения в различных частях тела, пострадавшие от переломов, отморожений, ожогов и различных воспалительных процессов». Также Турнер представил схему лечения и воспитания детей. Дети сначала поступали в военно-медицинскую академию, после они возвращались в приют. Там уже был организован лечебный отдел, который занимался перевязками и механотерапией.

В 1911-1914 годах на Лахтинской улице было построено новое новое здание, отвечающее новейшим строительным и медицинским требованиям того времени. И теперь был не приют, а лечебно-воспитательный дом. Учителя там обучали детей не только общеобразовательным предметам, они развивали у ребят мелкую и крупную моторику, а также давали им профессиональные навыки. Подопечных приобщали к сапожному делу, вышиванию, вязанию авосек. Кроме того, по инициативе Генриха Ивановича государство выделило лечебно-воспитательному дому летную резиденцию в Толмачево. Там дети сажали сельскохозяйственные культуры, ухаживали за растениями и в конце лета собирали урожай, питаясь тем, что они вырастили. Подобный подход к социализации и трудовой адаптации детей Турнер называл «Ортопедией души».

После революции государство обратило внимание на недееспособных детей. Вместо «призрения» появляется термин «восстановление» детей с физическими недостатками. В скором времени лечебно-воспитательное учреждение для физически дефективных детей получило в свое распоряжение соседнее шестиэтажное здание на Лахтинской улице. Все это стало возможным благодаря усилиям Генриха Ивановича. Вплоть до своей смерти 20 июля 1941 года Генрих Иванович Турнер упорно трудился, выступал с лекциями и докладами.