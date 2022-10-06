Стало известно о многочисленных любовницах принца Эндрю

Знакомые и бывшие подчиненные принца Эндрю рассказали о его многочисленных любовницах в новом документальном фильме, вышедшем на стриминговом сервисе Peacock. Об этом сообщает Metro.

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По утверждению бывшего сотрудника королевской охраны Пола Пейджа, он и его коллеги были шокированы количеством женщин, посещавших принца Эндрю после того, как он развелся с Сарой Фергюсон. «У нас даже шутка была, что ему нужно вращающуюся дверь поставить», — заявил Пейдж.

Бывший охранник, служивший при дворе с 1998 по 2004 год, также отметил, что сын Елизаветы II менял любовниц примерно раз в два дня и это всегда были разные женщины. Кроме того, Пейдж описал эпизод, когда принц Эндрю устроил грандиозный скандал из-за того, что к нему не пустили очередную любовницу по соображениям безопасности.

Другие участники фильма высказались в сходном ключе. В частности, журналистка Хелен Кирван-Тейлор заявила, что на званых обедах люди, знавшие принца, говорили, что «его ширинка всегда расстегнута». Королевский биограф Фил Дампьер сказал: «Эндрю никогда не курил, не принимал наркотиков и не напивался, его единственной страстью был секс».