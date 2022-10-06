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1 час назад

Знакомые рассказали о многочисленных любовницах принца Эндрю

Lenta.ru

Знакомые и бывшие подчиненные принца Эндрю рассказали о его многочисленных любовницах в новом документальном фильме, вышедшем на стриминговом сервисе Peacock. Об этом сообщает Metro.

Стало известно о многочисленных любовницах принца Эндрю
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По утверждению бывшего сотрудника королевской охраны Пола Пейджа, он и его коллеги были шокированы количеством женщин, посещавших принца Эндрю после того, как он развелся с Сарой Фергюсон. «У нас даже шутка была, что ему нужно вращающуюся дверь поставить», — заявил Пейдж.

Бывший охранник, служивший при дворе с 1998 по 2004 год, также отметил, что сын Елизаветы II менял любовниц примерно раз в два дня и это всегда были разные женщины. Кроме того, Пейдж описал эпизод, когда принц Эндрю устроил грандиозный скандал из-за того, что к нему не пустили очередную любовницу по соображениям безопасности.

Другие участники фильма высказались в сходном ключе. В частности, журналистка Хелен Кирван-Тейлор заявила, что на званых обедах люди, знавшие принца, говорили, что «его ширинка всегда расстегнута». Королевский биограф Фил Дампьер сказал: «Эндрю никогда не курил, не принимал наркотиков и не напивался, его единственной страстью был секс».

В начале 2022 года принц Эндрю участвовал в судебной тяжбе, поводом для которой стали обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые американкой Вирджинией Джуффре. Она утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Американский суд обязал Эндрю дать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. В январе 2022 года Елизавета II лишила Эндрю титула и воинских званий.

Люди,Вирджиния Джуффре,Сара Фергюсон,Елизавета II,
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