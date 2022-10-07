«Ирландия для ирландцев, возвращайся в свою Англию!»: как Кейт Миддлтон отреагировала на провокацию националистов?

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Уильям, принц Уэльский и Кэтрин, принцесса Уэльская во время визита в Северную Ирландию 6 октября, 2022 год в Белфасте

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Быть монархом — значит, уметь с честью и достоинством выходить из самых сложных ситуаций. Чтобы несмотря ни на что держать лицо, не показывая смущения и раздражительности. Невестку короля Карла III, Кейт Миддлтон, британские таблоиды хвалят за то, что она смогла совладать с собой, оказавшись в довольно щекотливой ситуации. При этом сохранив лицо и достоинство будущей королевы-консорт Великобритании.

Кэтрин, принцесса Уэльская во время визита в благотворительную организацию PIPS (Общественную организацию по предотвращению самоубийств и членовредительства), 6 октября 2022 года в Белфасте, Северная Ирландия

Пожимая руку принцессе Уэльской, женщина сказала: «Приятно познакомиться с вами, но было бы лучше, если бы вы оставались в своей стране» 6 октября, 2022 год в Белфасте, Северная Ирландия

Накануне Кэтрин, принцесса Уэльская и Уильям, принц Уэльский посещали Северную Ирландию и прогуливались по Белфасту. Городу известному своим террористическим прошлым и открытым неповиновением короне. Одна из последовательниц ирландской националистической партии обратился к Кейт, сказав ей, что «Ирландия принадлежит ирландцам, и чтобы она возвращалась домой в свою Англию». Пожимая руку принцессе Уэльской, женщина заявила «Приятно познакомиться с вами, но лучше бы вы продолжали оставаться в своей стране». Как сообщают очевидцы, Кейт была «ошеломлена» таким вызывающим заявлением, но смогла сохранить самообладание, продолжая смеяться и улыбаться во время, очевидно, не самого приятного разговора.

Кэтрин, принцесса Уэльская 6 октября, 2022 год в Белфасте, Северная Ирландия

Уильям, принц Уэльский и Кэтрин, принцесса Уэльская во время прогулки возле замка Каррикфергус в Каррикфергусе, 6 октября 2022 года, Северная Ирландия

Поклонники принца Уильяма и его супруги выражают в соцсетях возмущение таким поступком женщины, имя которой пока неизвестно прессе. Многие жители Северной Ирландии пишут, что членам монаршей семьи не стоит обращать на это внимание, поскольку все остальные люди, населяющие регион, «просто обожают их». Напомним нашим читателям, в последнее время отношения между двумя частями королевства стали весьма напряжёнными, из-за желания министра страны и лидера Шотландской национальной партии (ШНП) Николы Стерджен провести референдум о отделении Северного королевства от Великобритании.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен во время вечеринки в саду во Дворце Холируд 29 июня 2022 года в Эдинбурге, Шотландия

Уильям, принц Уэльский и Кэтрин, принцесса Уэльская во время визита в Каррикфергус 6 октября 2022 года, Северная Ирландия

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