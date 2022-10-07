Кем был для Руси Сергий Радонежский

Имя Сергия Радонежского – одно из самых почитаемых в Русской православной церкви. Но он сыграл огромную роль и в истории страны в целом, ученые без тени сомнения отмечают его влияние на объединение разрозненных земель, указывают на духовное лидерство, нравственный авторитет. А началось все 685 лет назад, 7 октября 1337 года, когда Сергий был пострижен в монахи.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Если зарождение русского монашества связывают с Феодосием Печерским в XI веке при Ярославле Мудром, то его возрождение после монгольского разорения однозначно связано с Сергием. Историки приводят такие цифры – за сто лет до Радонежского было основано около 30 монастырей, а в последующий век появилось сразу 150.

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Тут стоит отметить, что благодаря монастырям были освоены многие земли. Монахи, ранее селившиеся в городах, после нашествия Батыя, уходили в пустынные земли, а уже затем туда подтягивались ремесленники и крестьяне – так был освоен практически весь русский север. Кроме того, это были укреплённые форпосты, защищавшие окрестное население от набегов монголов. Именно поэтому у многих монастырей такие мощные укрепления – в этот период они играли ту же роль, что и города в средневековой Европе.

О жизни Радонежского мы в основном знаем из труда его более позднего современника Епифания Премудрого, который написал житие святого. Это такая особая форма церковной литературы, которая включает в себя исторические факты и рассказы о чудесах совершенных святыми. Современные ученые отмечают, что Епифаний очень тщательно и скрупулезно работал с источниками. Кроме того, он много общался со старшим братом Сергия – Стефанием.

Сергия Радонежского в миру звали Варфоломей, родился в семье обедневшего ростовского боярина Кирилла и Марии. Церковь считает датой рождения 3 мая 1314 года, но некоторые источники называют 1322 год. Между тем, исследователи указывают, что церковная традиция скорее всего более верная, поскольку монастырь Сергий основывает в 1337 году, а это можно было сделать только достигнув возраста Христа. В 1328 году семья переселяется в город Радонеж, который принадлежал младшему сыну Ивана Калиты князю Андрею.

Ростов и окрестные земли были разорены нашествием монголов в меньшей степени, и они сохранялись как очаг старорусской культуры. Остались здесь среди прочего и школы, где обучали даже греческому языку. Вот туда и отправили учиться родители трех своих сыновей – старшего Стефания, Варфоломея и Петра. Но Варфоломею учеба совершенно не давалась несмотря на все его старания. И с этим связано первое чудо.

Однажды его отправили пасти жеребят, и он грустил у старого дуба размышляя о своей бездарности и прося Бога вразумить его. В этот момент подошел некий пожилой монах и начал расспрашивать о жизни. Отрок поведал ему о своих горестях, а затем попросил и старца политься за него, чтобы учеба пошла впрок. Монах сделал это тут же, на месте, и угостил куском хлеба, который Варфоломею показался слаще меда. С этого момента юноше все науки давались легко, церковь даже утверждает, что он враз постиг всю книжную премудрость.

Тем временем оба брата женились, а Варфоломей предпочитал вести одинокий образ жизни. Его все чаще посещала мысль постричься в монахи, но родители попросили отложить это решение и позаботиться о них в старости. К моменту их смерти овдовел и старший брат Стефан, после чего стал монахом Хотьковского монастыря. Варфоломей уговаривает старшего брата удалиться в пустынное место и таким образом начинает фактически монашескую жизнь еще до пострига.

Однако Стефан не выдержал всех трудностей пустынного жития и ушел в Москву, где поселился в Богородицком монастыре. Оставшись один, Варфоломей призывает игумена Митрофана и тот совершает постриг. Произошло это 7 октября 1337 года, он берет себе имя в честь одного из мучеников память которых отмечается в этот день – Сергия и Вакха.

Еще со Стефаном они поставили небольшую церквушку Святой Троицы, вокруг нее и стал возникать монастырь, когда слух о благочестивом отшельнике начал распространятся по округе. Но первым настоятелем монастыря был Митрофан, поскольку Сергий отказывался от всякого подобия власти. Как впоследствии он категорически откажется от сана митрополита вся Руси. И только под давлением насельников согласится стать игуменом своего монастыря.

Со временем моральный авторитет Сергия Радонежского стал неоспоримым. Когда войска Дмитрия Донского выстроились на Куликовом поле и увидели бесчисленное войско Мамая, то в их сердца закрались страх и сомнение. В это время прискакал гонец от Сергия, который огласил его благословение и это действительно подняло боевой дух армии. Церковная традиция считает, что он следил за сражением духовным зрением и умудрялся благословлять каждого бойца.