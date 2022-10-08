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2 часа назад

Скончался народный артист РСФСР Иван Ромашко

Газета.Ruиещё 3

В Новосибирске 6 октября скончался народный артист РСФСР Иван Ромашко. Об этом сообщается на сайте Новосибирского музыкального театра.

Скончался народный артист РСФСР Иван Ромашко
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ушел из жизни Иван Андреевич Ромашко - легендарный солист Новосибирского музыкального театра, народный артист РСФСР, лауреат Национальной театральной премии "Золотая Маска", драматург, поэт-песенник", — сказано в сообщении.

На счету Ромашко свыше 100 ролей. Он наиболее известен по ролям Василия Теркина в одноименной комедии (1975 год), Дед Захар в музыкальной комедии "Бабий бунт" (1977 год), Ничипор в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987 год), Сеньор Мендосо в комедии "День чудесных обманов" (1989 год). В 2000 году артисту вручили орден Почета.

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