Скончался народный артист РСФСР Иван Ромашко

На счету Ромашко свыше 100 ролей. Он наиболее известен по ролям Василия Теркина в одноименной комедии (1975 год), Дед Захар в музыкальной комедии "Бабий бунт" (1977 год), Ничипор в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987 год), Сеньор Мендосо в комедии "День чудесных обманов" (1989 год). В 2000 году артисту вручили орден Почета.