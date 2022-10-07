Что принц Филипп заставил пообещать Чарльза перед смертью

В новой книге королевского биографа Кэти Николл упоминается о последних днях принца Филиппа. Писательница раскрыла тайну последних недель его жизни.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«По словам друга семьи, Филипп много спал, но Елизавета позаботилась о том, чтобы ему было комфортно», – написала Николл.

Королева читала Филиппу, ставила ему музыку, они вместе вспоминали прошлое и смотрели семейные альбомы, отмечает писательница. Принц Чарльз также проводил много времени с отцом, и он попросил сына дать ему обещание, передает Teleprogramma.pro.

«Что бы ты ни делал, обещай мне, что позаботишься о своей матери», – попросил Филипп.