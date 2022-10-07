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1 час назад

Что принц Филипп заставил пообещать Чарльза перед смертью

РИА "ФедералПресс"

В новой книге королевского биографа Кэти Николл упоминается о последних днях принца Филиппа. Писательница раскрыла тайну последних недель его жизни.

Что принц Филипп заставил пообещать Чарльза перед смертью
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«По словам друга семьи, Филипп много спал, но Елизавета позаботилась о том, чтобы ему было комфортно», – написала Николл.

Королева читала Филиппу, ставила ему музыку, они вместе вспоминали прошлое и смотрели семейные альбомы, отмечает писательница. Принц Чарльз также проводил много времени с отцом, и он попросил сына дать ему обещание, передает Teleprogramma.pro.

«Что бы ты ни делал, обещай мне, что позаботишься о своей матери», – попросил Филипп.

Принц Филипп скончался в 2021 году, не дожив одного месяца до 100-летия. Королева Елизавета недолго прожила после мужа – ее не стало в сентябре 2022.

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