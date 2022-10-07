Умерла заслуженная художница России Тамара Юфа

Скончалась художница Тамара Юфа. Об этом сообщает издание «Столица на Онего» со ссылкой на директора Национального музея Карелии Михаила Гольденберга.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Юфа ушла из жизни 6 октября в возрасте 85 лет, причина ее смерти не уточняется. Гольденберг уточнил, что в последнее время Тамара Григорьевна тяжело болела.