Как Полина Осипенко ставила рекорды по высоте и дальности полетов

Ставить рекорды всегда непросто, а тем более когда процесс зависит от многих людей и сложной техники. Это утверждение в полной мере справедливо в отношении рекордного беспосадочного перелета трех авиатрис из Москвы в Хабаровск, выполненного осенью 1938 года. Одной из летчиц в экипаже дальнего самолета АНТ-37бис "Родина" была Полина Осипенко (Дудник), со дня рождения которой 8 октября исполняется 115 лет.

Фото: ТАСС ТАСС

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Будущий Герой Советского Союза была девятым ребенком в бедной крестьянской семье, которая жила в станице Новоспасовка Бердянского уезда на юге Запорожской губернии. С семи лет девочка пасла гусей, позже работала на огородах помещиков и кулаков, закончила курсы птицеводов, недолго проработала заведующей птицефабрикой.

В годы Гражданской войны на малой родине Дудников, в Приазовье, власть менялась как узоры в калейдоскопе — быстро и кардинально: пришли немцы, затем австрийцы, которых вытеснили петлюровцы и деникинцы, красных сменили зеленые, потом снова вернулись красные. Впоследствии станица Новоспасовка стала одним из центров махновского движения. Кроме преодоления обычных жизненных трудностей семье Полины Дудник (как и многим другим, конечно) приходилось приспосабливаться к столь переменчивым политическим обстоятельствам. Думаю, это сыграло большую роль в становлении личности девушки, возможно, именно тогда она научилась бороться с трудностями, преодолевать невзгоды и отстаивать свои права, столкнувшись с несправедливостью.

В 19 лет Полина Дудник вышла замуж за летчика Степана Говяза, через которого девушка и стала все больше узнавать про летное дело. Вчерашняя птичница сначала стала работать официанткой при столовой летного и технического состава на аэродроме при Качинской авиашколе, а затем и готовиться к поступлению в нее. Проявив большую настойчивость (тогда женщине не столь просто было поступить на учебу по военной специальности), Полина поступила в это учебное заведение и приняла присягу. Впервые поднялась она в небо в качестве пассажира на учебном У-2. Брак же сохранить не удалось — в 1933 году последовал развод.

Во время службы в 30-й корпусной авиаэскадрилье девушка познакомилась со вторым своим мужем — летчиком из соседнего отряда Александром Осипенко. В феврале 1934 года пара поженилась. Позже Осипенко воевал в Испании, куда убыл добровольно, в годы Великой Отечественной войны командовал авиасоединениями, стал генерал-лейтенантом авиации, был награжден многими орденами.

"Морской волк"

Полина довольно быстро росла как летчица. Так, во время службы в 56-й истребительной бригаде уже в 1936 году она освоила высотные полеты. По приказу командира эскадрильи Павла Рычагова (впоследствии начальника ВВС РККА) она приняла двухместный разведчик Р-Z (до этого в их части имелись только истребители) и на нем постепенно стала забираться все выше. Проверка возможностей организма на высоте 6–6,5 тыс. м без кислородной маски несла опасность потери сознания и, соответственно, серьезных неприятностей. Но позже Осипенко отмечала лишь то, что ей удалось почувствовать, как в жилах забилась кровь, а на лице выступил пот.

В 1937 году она замахнулась на рекорд на гидросамолете МБР-2. Предыдущее достижение в этом классе машин принадлежало итальянке Карине Негроне и составляло 5554 м. Последовало необходимое в таких случаях обращение за разрешением к наркому Клименту Ворошилову. Получив "добро", Полина Осипенко приступила к тренировкам, главный конструктор летающей лодки Георгий Бериев как раз начал приводить машину к гражданскому варианту, который позже получил название МП-1, оборудовал его измерительной аппаратурой.

Рекорд состоялся 22 мая: Полина Осипенко достигла высоты 8864 м, что стало новым мировым достижением. Следующий подобный полет выполнялся с балластом в 1 тыс. кг — была зафиксирована высота 7006 м.

Для беспосадочного перелета на той же летающей лодке по маршруту из Севастополя в Архангельск был набран экипаж из трех человек, куда вошли, кроме Полины Осипенко, еще Вера Ломако и Марина Раскова. На рассвете 2 июля МП-1 вылетел из Северной бухты Севастополя. Маршрут был проложен так, чтобы лодка хотя бы периодически оказывалась над крупными водоемами, на случай вынужденной посадки. К счастью, в этот раз полет прошел без эксцессов: пройдя по прямой 2241,5 км гидроплан по плану приводнился в бухте Архангельска.

Длительные тренировки на МБР-2 и его гражданском варианте МП-1 привели к тому, что друзья и коллеги называли Полину "морским волком", шутили над тем, как она "оморячилась". Мало кто знал, что Осипенко не умела плавать, боялась воды и только уже будучи рекордсменкой смогла перебороть этот страх.

Полет "Родины"

Руководство страны было заинтересовано в том, чтобы наши летчики в полный голос заявляли об успехе молодой советской авиации, посредством в том числе и рекордов. Для этого надлежало обеспечить их первоклассной техникой. Так, в начале 1930-х специально для рекордных дальних полетов коллектив Андрея Туполева создал самолет АНТ-25 (РД). В середине 1930-х была поставлена новая задача, и сочетать в самолете способность преодоления огромной дистанции в 5 тыс. км с бомбовой нагрузкой 1 тыс. кг Туполев поручил руководителю бригады Павлу Сухому. Аппарат получил индекс АНТ-37 и обозначение ДБ-2 (дальний бомбардировщик второй). Его модифицированный вариант АНТ-37бис, названный "Родина", и был выбран для дальнего перелета из Москвы на Дальний Восток женского экипажа, командиром которого назначили летчицу Валентину Гризодубову.

На совещании в Кремле, где в присутствии Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Климента Ворошилова и других руководителей обсуждались маршрут перелета, особенности конструкции самолета и состав экипажа, Гризодубова предложила назначить штурманом Марину Раскову, а вторым пилотом — Полину Осипенко. Обе кандидатуры получили одобрение. Начались длительные тренировки по программе вывозных, слепых в сложных метеоусловиях полетов, девушки тренировались в стрельбе, изучали навигацию и карты. Председателем правительственной комиссии по беспосадочному женскому перелету был назначен нарком оборонной промышленности Михаил Каганович, что также говорило о государственной значимости задуманного мероприятия.

Не все проходило гладко при подготовке, но неисправности постепенно устранялись, техника дорабатывалась, летчицы обвыкали. Последний тренировочный полет по замкнутому маршруту Москва — Свердловск (ныне Екатеринбург) — Москва протяженностью порядка 2 тыс. км стал неким "государственным экзаменом" самолета и экипажа — все прошло в штатном режиме. 23 сентября 1938 года Гризодубова доложила наркому Кагановичу о готовности. Разрешение на вылет, назначенный со Щелковского аэродрома на следующее утро, давал лично Сталин.

Погода не особо благоприятствовала полету — мощная кучевая облачность на некоторых участках пути, частичное обледенение самолета, сильная болтанка ночью. Около Благовещенска штурман вовсе потеряла ориентировку, рация отказала. Стремясь найти внизу хорошие ориентиры, экипаж ушел сильно на запад от Комсомольска-на-Амуре, топлива в баках почти не оставалось. Передав полное управление машиной Полине Осипенко, Валентина Гризодубова стала искать место для вынужденной посадки. Обнаружив подходящую поляну, она приказала Марине Расковой покинуть самолет с парашютом: так как кабина штурмана находилась спереди и внизу самолета, то при жестком приземлении могла быть смята.

На высоте 2 тыс. м Раскова покинула самолет. После мягкой, мастерски выполненной посадки на высохшее болото Осипенко и Гризодубова выбрались на крыло, затем на твердый грунт. Часы показывали 10 часов 26 минут, следовательно, они находились в воздухе 26 часов 29 минут. Как позже признавались девушки, их поразила удивительная тишина тайги, множество сопок и болот, но мучили очень важные вопросы: где Марина и как она, как теперь отсюда выбираться?

Тем временем в штабе перелета царила тревога: последнюю радиограмму от "Родины" они приняли в 6 часов 52 минуты, и с тех пор никакой информации о судьбе самолета и экипажа не было. Правительственная комиссия не мешкая дала распоряжение начать поисковую операцию. Было задействовано более 50 самолетов разных ведомств, включая амфибии (на случай, если "Родина" приземлилась на воду). Долго никаких следов рекордного самолета обнаружить не удавалось. В Хабаровске Гризодубовой, Осипенко и Расковой готовили торжественную встречу, возглавлял группу руководства заместитель наркома обороны Лев Мехлис.

Лишь 3 октября летающая лодка МБР-2, которую пилотировал Михаил Сахаров, приблизилась к месту приземления ДБ-2 у русла реки Амгули (левого притока Амура), недалеко от селения Дуки. Сахаров заметил лежащий двухмоторный самолет, после чего начал кружиться над местом, сбросил вымпел, в то время как радист передал в Комсомольск-на-Амуре о найденных людях. Вскоре отпали все сомнения: на земле находились Валентина Гризодубова и Полина Осипенко. Им на парашютах сбросили продукты на первое время. Марину Раскову местные поисковики нашли в тайге только спустя десять суток: она была крайне истощена, не могла самостоятельно идти. Впрочем, всем троим летчицам удалось быстро восстановить силы и здоровье.

После тщательных замеров выяснилось, что экипаж самолета АНТ-37бис "Родина" преодолел по прямой 5908 км. Таким образом, прежний рекорд французской летчицы Андре Дюпейрон, пролетевшей весной того же года без посадок 4360 км, оказался побит.

После возвращения рекордсменок в Москву всем троим по указу Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1938 года за осуществление беспосадочного перелета на Дальний Восток (Международная авиационная федерация (ФАИ) утвердила рекорд), "проявленные при этом выдающееся мужество и выдержку" они были удостоены звания Героя Советского Союза. После отпуска Полину Осипенко направили в Люберецкую авиабригаду. Там ее ждала большая радость: муж вернулся из Испании и также был удостоен звания Героя Советского Союза, затем он получил повышение в звании, стал комбригом (соответствует генерал-майору).

Прерванный полет

Полина Осипенко не планировала останавливаться в рекордной деятельности: она собиралась через горы Памира, Индию и Тихий океан достигнуть территории Мексики или долететь до Нью-Йорка, проложив маршрут через малолюдные северные районы Западной Сибири. Для этого требовалась опять же длительная и тщательная подготовка.

Пока же майору предстояло принять участие в сборах рядового и командного составов, организованных весной 1939 года, и на личном примере продемонстрировать точное пилотирование в облаках. Тогда попадание в облачность часто становилось причиной аварий и катастроф. Особенно много разбивалось летчиков-истребителей. Теперь же стояла более четкая задача от руководства добиться изменений к лучшему. Командование определило местом сбора Дягилево, под Рязанью, а руководство сборами поручалось начальнику Главной летной инспекции ВВС РККА Герою Советского Союза комбригу Анатолию Серову.

После первомайского парада Осипенко предстояло выполнить в пилотажной зоне несколько упражнений вслепую на самолете УТИ-4 (двухместный вариант истребителя И-16). Утренний вылет 11 мая 1939 года в паре с Серовым завершился благополучно. После этого летчики поменялись местами: в переднюю кабину пересел Серов, а Осипенко разместилась во второй — на этот раз ей предстояло выполнять обязанности инструктора-проверяющего. Ко второму вылету погода испортилась, но полет все же состоялся. Однако неожиданно самолет сорвался в штопор, а затем столкнулся с землей.

И-16 и УТИ-4, действительно, обладали недостаточной продольной устойчивостью, легко попадали в штопор. При этом стоит учитывать, что и в кабинах находились не новички летного дела, а опытные и хорошо подготовленные авиаторы. О том, что же все-таки произошло в тот день, осталось много предположений и домыслов.

Расследовал катастрофу майор госбезопасности Виктор Бочков. Он пришел к выводу, что причиной стал "человеческий фактор", ошибка в пилотировании.

Летчица прожила всего 31 год, но навсегда осталась в истории страны и отечественной авиации. Урна с прахом Полины Осипенко была торжественно помещена в Кремлевскую стену на Красной площади, нес ее лично Иосиф Сталин.

Между прочим, женские рекорды дальности полета и набора высоты на гидросамолетах с поршневыми двигателями, которые некогда поставила Полина Осипенко, не побиты до сих пор. Рекорд самолета "Родина" продержался до апреля 1966 года, когда его превысила американка Джеральдина Мокк.