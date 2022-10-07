Калашников: какие факты своей биографии он сфальсифицировал

Легендарный конструктор знаменитого автомата, дважды Герой Социалистического Труда и Герой РФ, лауреат высших премий СССР и России Михаил Калашников родился в селе Курья Алтайской губернии. Но спустя 11 лет его большой семье пришлось начинать жизнь заново, в суровых условиях Томской области.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Михаил Тимофеевич стал предпоследним из 18 детей, родившихся в семье зажиточного крестьянина Тимофея Александровича Калашникова. Как вспоминал Михаил Калашников в своей автобиографической книге «Траектория судьбы», предки его отца жили в станице Отрадное Северного Кавказа, и фамилия их была Калашник, которую они изменили на русский манер уже в конце XIX века. Внук сельского учителя, Тимофей Александрович был из семьи малообеспеченной, так что его избранница Александра Фроловна Каверина вышла за него замуж по любви, вопреки воле родителей, имевших зажиточное хозяйство.

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«Поженившись.., мои родители сразу же стали строить свой дом – обычный для тех мест саманный (турниковый) дом – «мазанку», завели скот», – пишет конструктор.

Хозяйство понемногу крепло, но земли не хватало. Тогда, с началом столыпинских реформ, Тимофей Александрович с супругой и тремя детьми решились на крутую перемену в судьбе:

«В начале 1910 года пошел слух о раздаче крестьянским семьям земли в далекой Сибири... Решились на великое переселение и Калашниковы: молодая семья и родители моего отца – Александр Владимирович и Катерина Тимофеевна. Конечно, жаль было покидать родную станицу и навсегда расставаться с многочисленными родственниками, но стали они собираться в дорогу. Дорога предстояла дальняя, и брать с собой нужно только самое ценное, основное: крестьянскую технику, зерно и одежду. Остальное они отдали родным «на хранение» – до той поры, как в Сибири разбогатеют и вернутся домой, в Отрадное. Им тогда очень хотелось в это верить».

По воспоминаниям старших сестер Михаила Калашникова, добирались до нового места жительства почти полтора месяца. В селе Курья на Алтае родители Калашникова облюбовали участок земли на берегу речки Локтевка, где построили дом и подворье, обзавелись огородом, начали возделывать пахоту и разводить скот. Вскоре после революции, 10 ноября 1919 года на свет появился и Михаил Тимофеевич Калашников. Из его братьев и сестер больше половины умерли в младенчестве, так что из 18 детей в семье осталось только восемь, да и сам Михаил Тимофеевич был ребенком хилым и болезненным, выжил скорее чудом. Следующий крутой поворот в жизни семьи Калашниковых произошел в 1930 году, когда в селе Курья началась активная борьба с «кулаками». Калашников вспоминал:

«В село начали приезжать «специальные уполномоченные», которые проводили так называемые «собрания бедноты». На этих собраниях составлялись списки по трем категориям крестьянских семей: бедняки, середняки и кулаки. Хозяйства тех, кто попадал в третью категорию, подлежали конфискации, а все члены семьи должны быть высланы в северные районы Сибири».

К третьей категории причислили и Калашниковых. Как рассказал в одном из интервью заведующий мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» в Томске Василий Ханевич, даже сохранилась карточка о высылке Калашниковых с Алтая в Томскую область. По словам Михаила Калашникова, его старший брат Виктор, уклонившийся от высылки, был отправлен на строительство Беломорканала, где за попытки бежать провел семь лет вместо положенных трех.

«Семью Калашниковых сослали в Бакчарский район. Тогда это был Нарымский округ Чаинского района, деревня Нижняя Моховая. Этого поселка уже не существует. Когда они приехали, видимо, сильно простыл его отец. Он умер и был похоронен здесь на кладбище в Нижней Моховой, но и кладбища уже нет, и могила не сохранилась», — рассказала журналистам директор Бакчарского краеведческого музея Александра Богатырева.

На Алтай Михаилу Калашникову удалось вернуться уже после седьмого класса школы. Чтобы устроиться на работу, ему пришлось подделать печать местной комендатуры в справке, необходимой для получения паспорта – сыну кулака справку давать не хотели.

«Вот так я однажды обманул Советскую власть, чтобы потом всю жизнь служить ей и народу», – рассказал в одном из интервью Михаил Тимофеевич, признавшись, что потом полжизни опасался, что тайна раскроется – даже когда получал Звезду Героя и был избран депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР.