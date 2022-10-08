За что Солженицын получил Нобелевскую премию

Ровно 52 года назад, 8 октября 1970 года, писателю Александру Солженицыну присудили Нобелевскую премию. За что он ее получил и что сказал на ее вручении? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Официально Шведская академия присудила Солженицыну премию "за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы". Что это значит? На тот момент за рубежом были изданы произведения "Один день Ивана Денисовича", "Раковый корпус" и "В круге первом". Про написанный "Архипелаг ГУЛАГ" члены Нобелевского комитета тогда еще не знали, и никто его не читал. Однако уже тогда они высоко оценили талант писателя создавать психологические портреты персонажей, писать о людях, которые оказались в страшных обстоятельствах, подверглись репрессиям советской системы.

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Член Комитета писатель Ларс Юлленстен называл Солженицына "впечатляюще подготовленным, сложным и независимо рассуждающим автором редкой универсальности и необычайного дара психологической прозы" и "достойным современным продолжателем великой русской литературной традиции". Вот, например, как он отзывался о романе "В круге первом":

"...великое доказательство силы, кульминация писательской карьеры Солженицына, плод девяти лет работы, опыта и человеческих знаний, культивируемых в самых необычных и провокационных обстоятельствах. [..]Это 670-страничная панорама человеческих судеб сталинского Советского Союза".

Но были и те, кто выступал против присуждения Солженицыну Нобелевской премии. Например, поэт Артур Лундквист называл его творчество примитивным и переоцененным, а решение Шведской академии - политическим. Хотя за год до этого, когда Солженицына исключили из Союза писателей СССР, он выступил в поддержку писателя и написал открытое письмо. В том же году, 1969-ом, Александра Солженицына уже номинировали на Нобелевскую премию, однако получил ее ирландский писатель Сэмюэл Беккет.

Александр Солженицын не стал отказываться от премии. Это было для него важным событием в борьбе с советской системой. Однако присутствовать на церемонии он не смог. В 1974 году Солженицына депортировали из Советского Союза в ФРГ. Тогда же ему и вручили Нобелевскую премию. Вот, что сказал писатель на торжественной церемонии:

"Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом. Рождаясь, насилие действует открыто и даже гордится собой. Но едва оно укрепится, утвердится, – оно ощущает разрежение воздуха вокруг себя и не может существовать дальше иначе, как затуманиваясь в ложь, прикрываясь ее сладкоречием. Оно уже не всегда, не обязательно прямо душит глотку, чаще оно требует от подданных только присяги лжи, только соучастия во лжи.

И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть это приходит в мир и даже царит в мире – но не через меня. Писателям же и художникам доступно больше: победить ложь! Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает – зримо, неопровержимо для всех! Против многого в мире может выстоять ложь – но только не против искусства. А едва развеяна будет ложь – отвратительно откроется нагота насилия – и насилие дряхлое падет.