RM из BTS скоро презентует свой сольный альбом

Летом этого года южнокорейская к-поп группа BTS объявила о временном перерыве. Каждый из музыкантов решил сосредоточиться на сольных проектах, посвятить больше времени саморазвитию. Первым свой релиз выпустил Джей-Хоуп (J-Hope). Его сольный альбом достаточно хорошо приняли поклонники. Теперь АРМИ гадают, кто же будет следующим. И, кажется, они нашли разгадку. Есть предположения, что совсем скоро RM представит свою работу. А все из-за того, что айдол изменил информацию «о себе». Намджун изменил описание своего профиля в социальных Сетях с Just an archive на Middle of nowhere. Обычно подобные изменения никого не шокируют, но на этот раз АРМИ заметили зашифрованное слово. Они считают, что первые буквы нового би складываются в «Mon». Это напоминает псевдоним Rap Monster, RapMon. ARMY. Поклонники уверены – это и есть подсказка! В Сети считают, что новый альбом айдола будет так и называться. Но не стоит исключать, что так может называться одна из песен с альбома. «Middle of nowhere — песня из нового альбома?», «Уверена, что альбом готов. Осталось подождать совсем чуть-чуть», – пишут поклонники. Отметим, что альбом действительно уже должен быть готов. Ведь несколько месяцев назад RM уверял поклонников, что он готов на 90%.