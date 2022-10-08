Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
1 час назад

Маск обвинил вузы США в том, что вместо сына у него теперь дочь

Super.ru

Несколько месяцев назад 18-летний сын миллиардера Ксавьер заявил, что хочет сменить пол. Тогда он обратился в калифорнийский суд, чтобы вдобавок взять новое имя и девичью фамилию мамы — первой жены Маска, в браке с которой у бизнесмена родилось шесть детей. Объяснение простое: мол, старший ребенок основателя Tesla и SpaceX уже много лет не живет с отцом, поэтому не желает иметь с ним ничего общего. Сказано — сделано: две недели назад в Сети появились фото новоиспеченной дочери Маска, которую теперь зовут Вивиан Дженна Уилсон.

Маск обвинил вузы США в том, что вместо сына у него теперь дочь
Фото: Super.ruSuper.ru

Конечно же, счастливый отец не упустил возможность прокомментировать случившееся. В интервью британскому деловому изданию Finanсial Times Маск рассказал, кто виноват и что делать. Так вот, по мнению миллиардера, его трансгендерную (теперь уже) дочь против него настроили… американские вузы. Бизнесмен назвал сотрудников элитных колледжей «неомарксистами», которые промывают мозги богатым детям:

«Это настоящий коммунизм... построенный на общем мнении, что богатство — это зло», — посетовал Маск.

При этом никаких подробностей о том, где именно учится его ребенок, он не раскрыл. Зато отец девятерых выразил надежду, что рано или поздно его отношения с Вивиан вернутся в прежнее русло, и добавил, что со всеми остальными отпрысками общается без каких-либо проблем.

«Ну не могу же я им всем понравиться», — уточнил бизнесмен.

Люди,SpaceX,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители