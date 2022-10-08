Маск обвинил вузы США в том, что вместо сына у него теперь дочь

Несколько месяцев назад 18-летний сын миллиардера Ксавьер заявил, что хочет сменить пол. Тогда он обратился в калифорнийский суд, чтобы вдобавок взять новое имя и девичью фамилию мамы — первой жены Маска, в браке с которой у бизнесмена родилось шесть детей. Объяснение простое: мол, старший ребенок основателя Tesla и SpaceX уже много лет не живет с отцом, поэтому не желает иметь с ним ничего общего. Сказано — сделано: две недели назад в Сети появились фото новоиспеченной дочери Маска, которую теперь зовут Вивиан Дженна Уилсон.

Фото: Super.ru Super.ru

Конечно же, счастливый отец не упустил возможность прокомментировать случившееся. В интервью британскому деловому изданию Finanсial Times Маск рассказал, кто виноват и что делать. Так вот, по мнению миллиардера, его трансгендерную (теперь уже) дочь против него настроили… американские вузы. Бизнесмен назвал сотрудников элитных колледжей «неомарксистами», которые промывают мозги богатым детям:

«Это настоящий коммунизм... построенный на общем мнении, что богатство — это зло», — посетовал Маск.

При этом никаких подробностей о том, где именно учится его ребенок, он не раскрыл. Зато отец девятерых выразил надежду, что рано или поздно его отношения с Вивиан вернутся в прежнее русло, и добавил, что со всеми остальными отпрысками общается без каких-либо проблем.