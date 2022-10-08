Узбекистанский гитарист Даврон Гаипов умер в день своего 61-летия

В день своего 61-летия скончался советский и узбекистанский музыкант Даврон Гаипов. Об этом сообщает «Российская газета».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Причиной смерти названа почечная недостаточность. Известно, что Гаипов страдал от сахарного диабета, также ему десять лет назад удалили почку.

Состояние музыканта ухудшилось после того, как он попал в автокатастрофу и провел две недели в реанимации.