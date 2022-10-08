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58 минут назад

Узбекистанский гитарист Даврон Гаипов умер в день своего 61-летия

Газета.Ru

В день своего 61-летия скончался советский и узбекистанский музыкант Даврон Гаипов. Об этом сообщает «Российская газета».

Узбекистанский гитарист Даврон Гаипов умер в день своего 61-летия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причиной смерти названа почечная недостаточность. Известно, что Гаипов страдал от сахарного диабета, также ему десять лет назад удалили почку.

Состояние музыканта ухудшилось после того, как он попал в автокатастрофу и провел две недели в реанимации.

Даврон Гаипов родился 7 октября 1961 года в семье первого секретаря обкома Компартии. До 1980-х он был гитаристом фолк-рок-группы «Ялла», созданной Фаррухом Закировым. Его также называли первым рокером Узбекистана. После ухода из «Яллы» Гаипов создал коллектив «Оригинал», а в последние годы жизни работал главным продюсером кинокомпании Bayram Film.

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