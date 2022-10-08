Тепляковы рассказали об эксперименте Алисы над младшими братьями

«Итак, что нам показывает этот пример? Ребенок двух лет воспринимает и оперирует цифрами именно как абстракцией, причем абстракцией осмысленной. Четырехлетний ребенок прекрасно понимает, что он тоже братик, что считается практически невозможным в классической возрастной психологии. Важно также, что без уточняющего вопроса это было бы невозможно установить», — сделали выводы Тепляковы.