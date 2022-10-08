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1 час назад

Тепляковы рассказали об эксперименте Алисы над младшими братьями

Мослента

Об эксперименте своей старшей дочери, десятилетней студентки МГУ Алисы над младшими братьями, четырехлетним Айлунгом и двухлетним Фейлунгом, рассказали в своем блоге Евгений и Наталия Тепляковы. Девочка решила проверить эгоцентрическое мышление малышей.

Тепляковы рассказали об эксперименте Алисы над младшими братьями
Фото: МослентаМослента

Алиса спросила у Айлунга и Фейлунга, сколько у них братьев. Первый промолчал, второй назвал правильное число — три. Далее старшая сестра поинтересовалась, сколько братьев у нее. На этот раз затруднился ответить Фейлунг, а Айлунг заявил, что тоже три.

«Вроде, все по Выготскому и Пиаже, ребенок не понимает, что он тоже братик. Если бы не одно "но"…» — заметили родители.

Оказалось, что Алиса задала Айлунгу уточняющий вопрос: кто именно ее братья? Мальчик назвал себя, Фейлунга и Хеймдалля, забыв про самого младшего, Тесея.

«Итак, что нам показывает этот пример? Ребенок двух лет воспринимает и оперирует цифрами именно как абстракцией, причем абстракцией осмысленной. Четырехлетний ребенок прекрасно понимает, что он тоже братик, что считается практически невозможным в классической возрастной психологии. Важно также, что без уточняющего вопроса это было бы невозможно установить», — сделали выводы Тепляковы.

Люди,Евгений Тепляков,МГУ,
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