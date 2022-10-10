Какое обращение бесит Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон замужем за принцем Уильямом уже 10 лет. В момент свадьбы ее статус изменился, но поклонники упорно обращаются к ней по имени.

Оказалось, что самой герцогине Кембриджской такое обращение не нравится. Еще в 2008 году она просила друзей называть ее «Кэтрин». Некоторые источники говорят, что еще за два года до помолвки принца Уильяма и Кейт, она начала готовиться к новой роли в королевской семье. Свою просьбу называть ее «Кэтрин» она сформулировала шутливо и мягко, но друзья были озадачены таким обстоятельством.