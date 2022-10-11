Что говорит о характере человека порода его собаки

Британские исследователи из The Kennel Club обнаружили, что человек выбирает собаку той или иной породы в зависимости от черт своего характера. В качестве эксперимента опрошены более 1500 владельцев собак 16 популярных пород. Оказалось, что преданные люди выбирают джек-расселов –– такая собака, например, есть у принца Чарльза и королевы-консорт Камиллы.

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Любопытные, творческие и ориентированные на семью владельцы собак любят кокер-спаниелей: известно, что у принца и принцессы Уэльских именно такой питомец. А вот приверженцы правил чаще заводят дома шнауцеров. Хозяева бордер-терьеров, как правило, эмоциональные и харизматичные, фанаты стаффордширских бультерьеров самые ласковые и надежные, как и их питомцы.