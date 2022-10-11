Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
2 часа назад

Что говорит о характере человека порода его собаки

Super.ruиещё 1

Британские исследователи из The Kennel Club обнаружили, что человек выбирает собаку той или иной породы в зависимости от черт своего характера. В качестве эксперимента опрошены более 1500 владельцев собак 16 популярных пород. Оказалось, что преданные люди выбирают джек-расселов –– такая собака, например, есть у принца Чарльза и королевы-консорт Камиллы.

Что говорит о характере человека порода его собаки
Фото: unsplashunsplash

Любопытные, творческие и ориентированные на семью владельцы собак любят кокер-спаниелей: известно, что у принца и принцессы Уэльских именно такой питомец. А вот приверженцы правил чаще заводят дома шнауцеров. Хозяева бордер-терьеров, как правило, эмоциональные и харизматичные, фанаты стаффордширских бультерьеров самые ласковые и надежные, как и их питомцы.

Выяснилось, что померанские шпицы (любимая порода королевы Виктории) чаще всего живут в доме хозяев-экстравертов — страстных, творческих и свободолюбивых. Крошечных чихуахуа и такс выбирают надежные товарищи, а немецких овчарок (которых обожают Бен Аффлек, Кэмерон Диаз и Дженнифер Энистон) –– люди, стремящиеся помогать другим.

Люди,Чарльз Виндзор,Кэмерон Диаз,Бен Аффлек,Дженнифер Энистон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители