Мошенница Анна Сорокина из сериала "Изобретая Анну" отказывается покидать США

Мошенница Анна Сорокина, более известная под псевдонимом Анна Делви, после заключения в тюрьме Нью-Йорка отказывается от депортации и хочет остаться в США. Об этом пишет ABC News.

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Осужденная мошенница Анна Сорокина рассказала в интервью The New York Times о том, что для нее важно остаться в Нью-Йорке. По ее словам, если бы она позволила депортировать себя в Германию, то чувствовала бы себя "бегущей от чего-то".

"Позволить им депортировать меня - это было бы как знак капитуляции, подтверждение того, что меня воспринимают как неглубокого человека, которого волнует только непристойное богатство, а на самом деле это не так", — сказала Сорокина.

По словам Анны Сорокиной, сейчас она работает над собственным подкастом, который еще не вышел. Также она планирует заниматься реформой уголовного права, чтобы привлечь внимание к проблемам других молодых женщин.