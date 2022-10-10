Мошенница Анна Сорокина из сериала "Изобретая Анну" отказывается покидать США

Мошенница Анна Сорокина, более известная под псевдонимом Анна Делви, после заключения в тюрьме Нью-Йорка отказывается от депортации и хочет остаться в США. Об этом пишет ABC News.
Осужденная мошенница Анна Сорокина рассказала в интервью The New York Times о том, что для нее важно остаться в Нью-Йорке. По ее словам, если бы она позволила депортировать себя в Германию, то чувствовала бы себя "бегущей от чего-то".
"Позволить им депортировать меня - это было бы как знак капитуляции, подтверждение того, что меня воспринимают как неглубокого человека, которого волнует только непристойное богатство, а на самом деле это не так", — сказала Сорокина.
По словам Анны Сорокиной, сейчас она работает над собственным подкастом, который еще не вышел. Также она планирует заниматься реформой уголовного права, чтобы привлечь внимание к проблемам других молодых женщин.
В пятницу, 7 октября, ее отпустили из иммиграционной службы США под домашний арест после внесения залога в $10 тыс. До этого Анна Сорокина три года отбывала наказание в тюрьме за выманивание $275 тыс. у банков, отелей и богатых жителей Нью-Йорка для финансирования своего роскошного образа жизни. По ее истории был снят сериал "Изобретая Анну".