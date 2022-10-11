Кто родился 11 октября

Михаил Владимирович Белоусов (69 лет), член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Генерал-лейтенант ФСБ. Работал в подразделениях Федеральной службы безопасности РФ, в аппарате Совета безопасности РФ. Занимал должность заместителя начальника управления внутренней политики Администрации Президента РФ.
С декабря 2021 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Тамбовской области.
А ещё в этот день родился:
Михаил Иванович Давыдов (75 лет), российский хирург-онколог. Академик РАМН и РАН. Возглавлял НИИ клинической онкологии и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина. Занимал пост президента Российской академии медицинских наук.
Михаил Давыдов разработал трехзональные операции с выполнением абдомино-медиастинальной и шейно-надключичной лимфодиссекции, руководил внедрением расширенных операций при раке желудка, а также усовершенствованием оперативных вмешательств с использованием аорто-коронарного шунтирования.
Он — автор и соавтор более 300 научных работ, включая 3 монографии и 6 научно-методических фильмов. Под руководством учёного защищено 70 докторских и 100 кандидатских диссертации.