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2 часа назад

Кто родился 11 октября

Парламентская газета

Михаил Владимирович Белоусов (69 лет), член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Генерал-лейтенант ФСБ. Работал в подразделениях Федеральной службы безопасности РФ, в аппарате Совета безопасности РФ. Занимал должность заместителя начальника управления внутренней политики Администрации Президента РФ.

Кто родился 11 октября
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

С декабря 2021 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Тамбовской области.

А ещё в этот день родился:

Михаил Иванович Давыдов (75 лет), россий­ский хирург-онколог. Академик РАМН и РАН. Возглавлял НИИ клинической он­кологии и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина. Занимал пост президента Российской академии медицин­ских наук.

Михаил Давыдов разработал трехзональные операции с вы­полнением абдомино-медиастинальной и шейно-надклю­чичной лимфодиссекции, руководил внедрением расши­ренных операций при раке желудка, а также усовершенствованием оперативных вмешательств с использованием аорто-коро­нарного шунтирования.

Он — автор и соавтор более 300 научных работ, включая 3 монографии и 6 научно-методических фильмов. Под руководством учёного защищено 70 докторских и 100 кандидатских диссертации.

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