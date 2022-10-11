Кто родился 11 октября

Михаил Владимирович Белоусов (69 лет), член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Генерал-лейтенант ФСБ. Работал в подразделениях Федеральной службы безопасности РФ, в аппарате Совета безопасности РФ. Занимал должность заместителя начальника управления внутренней политики Администрации Президента РФ.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

С декабря 2021 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Тамбовской области.

А ещё в этот день родился:

Михаил Иванович Давыдов (75 лет), россий­ский хирург-онколог. Академик РАМН и РАН. Возглавлял НИИ клинической он­кологии и Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина. Занимал пост президента Российской академии медицин­ских наук.

Михаил Давыдов разработал трехзональные операции с вы­полнением абдомино-медиастинальной и шейно-надклю­чичной лимфодиссекции, руководил внедрением расши­ренных операций при раке желудка, а также усовершенствованием оперативных вмешательств с использованием аорто-коро­нарного шунтирования.