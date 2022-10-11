Умерла мать Шона Пенна Айлин Райан

Актриса Айлин Райан, мать актеров Шона и Криса Пенна, а также композитора Майкла Пенна, скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщил Майкл Пенн в своем Twitter.
"Вчера мы потеряли маму", - написал музыкант в личном блоге.
Артистка ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке.
За время актерской карьеры Райан снялась в таких проектах, как "Атака пауков", "Суд в Берлине", "Анатомия страсти", "Скорая помощь" и "Без следа". Актриса приняла участие в фильме "Постовой на перекрестке", режиссером которого выступил ее сын Шон.