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45 минут назад

Принц Уильям тайно провел выходные в резиденции Елизаветы II в Шотландии

Газета.Ru

Принц Уильям провел уикенд в королевской резиденции Балморал в Шотландии, где жил в любимом домике Елизаветы II и занимался отстрелом пожилых оленей. Об этом сообщает Daily Mail.

Принц Уильям тайно провел выходные в резиденции Елизаветы II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Он остановился в Крайгован-Лодж, где любила жить Ее Величество. Он пробыл там только одни выходные", - сообщил источник издания.

В Шотландии принц Уэльский посвятил время занятию, к которому его приобщили в подростковом возрасте бабушка с дедушкой - практике отстрела пожилых оленей, которые иначе не пережили бы зиму. Этим традиционно занимались члены королевской семьи, особенно его отец, в то время еще принц Чарльз.

Своего первого старого оленя Уильям подстрелил еще в возрасте 14 лет - отмечается, что это принесло ему удовольствие.

Предполагается, что принцесса Уэльская Кэтрин не составила мужу компанию в Шотландии. Представитель Кенсингтонского дворца не прокомментировал это.

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