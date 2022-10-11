Принц Уильям тайно провел выходные в резиденции Елизаветы II

Принц Уильям провел уикенд в королевской резиденции Балморал в Шотландии, где жил в любимом домике Елизаветы II и занимался отстрелом пожилых оленей. Об этом сообщает Daily Mail.

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"Он остановился в Крайгован-Лодж, где любила жить Ее Величество. Он пробыл там только одни выходные", - сообщил источник издания.

В Шотландии принц Уэльский посвятил время занятию, к которому его приобщили в подростковом возрасте бабушка с дедушкой - практике отстрела пожилых оленей, которые иначе не пережили бы зиму. Этим традиционно занимались члены королевской семьи, особенно его отец, в то время еще принц Чарльз.

Своего первого старого оленя Уильям подстрелил еще в возрасте 14 лет - отмечается, что это принесло ему удовольствие.