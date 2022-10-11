Паула, Ангела и Мария: что стало с сестрами Гитлера

Адольф Гитлер обещал своему народу величие, чем поставил его на край гибели. Фюрер и его верная Ева Браун бесславно покончили с собой в апреле 1945 года, не оставив потомства. Но остались в живых родственники Гитлера, среди которых - родные сестры Ангела и Паула, а также двоюродная сестра Мария. Их жизнь была неразрывно связана с жизнью лидера Третьего рейха и бесповоротно изменилась после его гибели.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Старшая сестра

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Ангела была почти на 6 лет старше Адольфа и родилась в 1883 году от второй жены Алоиса Гитлера Франциски. Девочке едва исполнился год, как ее мать скончалась в 23 года от туберкулеза. Вскоре отец сошелся с двоюродной племянницей Кларой, которая была намного моложе мужа. Церковное разрешение на брак пришлось испрашивать в Риме – местный епископ отказал в венчании ввиду близкого родства жениха и невесты.

Ангела воспитывалась вместе с общими детьми Алоиса и Клары. Четверо из шестерых, включая полуторагодовалую Иду, умерли в раннем возрасте. Кроме Адольфа в семье росли старший брат Ангелы Алоис-младший и самая младшая сестра Паула.

Ангела была единственной в семье, к кому будущий фюрер испытывал теплые чувства и с кем делился детскими переживаниями. В самом начале 1903 года от инфаркта умер их отец. Ангела, получившая невеликое наследство, вышла замуж за Лео Раубаля и поселилась отдельно.

Поначалу жизнь молодой семьи складывалась счастливо. У Лео Раубаля и старшей сестры Гитлера родились трое детей: Лео, Ангела и Эльфрида. К несчастью, через 8 месяцев после рождения младшей дочери Ангела осталась вдовой. Ее муж умер от туберкулеза – той же болезни, которая когда-то лишила годовалую Ангелу матери.

С троими детьми и младшей сестрой на руках

На попечении 27-летней Ангелы остались не только трое маленьких детей, но и младшая сестра Паула, которой едва минуло 14 лет. Мать Паулины и Адольфа скончалась в 1907 году, ненадолго пережив своего пожилого мужа.

Крохотных пособий на детей и пенсии вдовы едва хватало, чтобы сводить концы с концами и помогать сестре, которая училась в лицее. Летом 1911 года стало чуть легче – Адольф отказался от своего пособия в пользу Паулы.

Ангела решается перебраться в Вену, поскольку в большом городе легче найти работу. Историки отыскали информацию о том, что она с 1915 года работала в одном из женских пансионов австрийской столицы, а к 1919 году стала его руководительницей.

Небезынтересный факт: в 1920 году Ангела Раубаль работала в университете Вены заведующей еврейской кухней. Гитлер на несколько лет утрачивал связь с сестрой и сумел отыскать ее лишь в 1919 году.

Экономка Гитлера

В 1928 году Ангела внезапно отказывается от руководящей должности и соглашается на предложение Адольфа стать его экономкой. Вместе с младшей дочерью Эльфридой она перебирается в усадьбу «Вахенфельд», находящуюся в Оберзальцберге. Гитлер арендовал ее и впоследствии выкупил, сделав своей главной резиденцией вплоть до 1945 года. После перестройки в 30-е годы поместье получило название «Berghof» («Горный двор»).

Сотрудники аппарата Гитлера вспоминали Ангелу как уважаемую, энергичную и решительную женщину. Она считала себя ответственной за благополучие брата, строго следила за обслугой, была прекрасной поварихой и безупречной домохозяйкой. Ангела обеспечила себе полную власть в доме – любые сообщения и записки для Гитлера прежде всего попадали в ее руки.

Жизнь в усадьбе сводного брата не была безоблачной. Упорно циркулировали слухи о связи Гитлера с «юной прелестницей» Гели - старшей дочерью и тезкой Ангелы - которая продолжалась до самой смерти племянницы фюрера. В сентябре 1931 года после крупной ссоры с дядей и вероятным любовником старшая дочь Ангелы Раубаль покончила с собой, застрелившись из пистолета Гитлера. По некоторым данным, на момент гибели она была беременна.

Ангела более всего на свете была предана брату, и даже смерть дочери не побудила ее оставить служение Гитлеру. Однако с появлением в жизни фюрера Евы Браун, которую сестра Адольфа категорически не приняла, Ангеле Раубаль пришлось принять проигрыш. В 1935 году она покидает усадьбу фюрера и переезжает в Дрезден, где через год вторично выходит замуж за архитектора Мартина Хаммитца.

Паула Вольф

В детстве Паула не видела ласки от брата. В начале 21 века немецкие историки отыскали ее дневник, подлинность которого подтверждена экспертизой. Восьмилетняя девочка так пишет в нем о своем 15-летнем брате:

«Я снова чувствую тяжелую руку брата на своем лице».

Немецкий ученый Тимоти Райбак, руководитель Института современной истории города Оберзальцберг, прокомментировал находку так: «Адольф заменил девочке рано умершего отца. Он был крайне суров с сестрой, неоднократно ее избивал. Однако Паула его оправдывала, думая, что такой подход был необходим для ее воспитания».

Младшая сестра Адольфа работала секретарем в венской страховой компании. В 1930 году она потеряла работу, после чего Гитлер начал оказывать ей постоянную финансовую помощь, которая прекратилась лишь с его смертью. Не нуждаясь в деньгах, Паула ограничивалась временными подработками.

По просьбе брата она изменила фамилию, превратившись в Паулу Вольф. Гитлер посоветовал ей такой ход «для ее же безопасности». После того как Ангела покинула усадьбу Бернгхоф, хозяйство перешло в руки младшей сестры.

Много лет считалось, что младшая сестра Гитлера – лишь невинная родственница кровавого фюрера. Однако немецкие историки выяснили, что она собиралась замуж за одного из самых жестоких организаторов Холокоста, врача и специалиста по эвтаназии Эрвина Йекелиуса, на совести которого смерть в газовых камерах 4000 евреев. Помешал этому браку лишь прямой запрет Гитлера.

Война и последние годы жизни

В годы Второй мировой войны Ангела жила в Дрездене. Она помирилась с братом и даже передавала по его просьбе нужную информацию тем родственникам, с которыми он не желал общаться. Паула всю войну проработала секретарем в военном госпитале.

После бомбардировки Дрездена самолетами союзников в феврале 1945 года фюрер убедил обеих сестер перебраться в Берхтесгаден, что на западе Германии, подальше от наступающих войск Красной Армии и обеспечил их переезд. Ангела после войны прожила недолго. Она скончалась от инсульта осенью 1949 года.

Паула была арестована американцами, допрошена, но вскоре освобождена. Несколько лет она прожила в австрийской столице, понемногу расходуя накопления, потом работала в художественном магазине. В 1952 году она вновь перебралась в Берхтесгаден под именем Паулы Вольф, где уединенно жила в небольшой квартире до самой смерти в 1960 году.

Сестра Гитлера на Урале

Мария Коппенштайнер (в девичестве Шмидт) была дочерью тетки Гитлера по матери Терезии. На допросах после ареста Управлением контрразведки 3-го Украинского фронта она рассказывала, что последний раз общалась с Гитлером в 1906 году. Тем не менее именно благодаря родству с руководителем Третьего рейха Мария и ее муж стали владельцами 19 гектаров плодородных земель.

Игнац Коппенштайнер, муж Марии, вступил в нацистскую партию в 1932 году, через 6 лет его примеру последовала и Мария. Во время войны в их поместье работали батраки – украинцы, угнанные гитлеровцами из родных мест. Марию Коппенштайнер приговорили к 25 годам заключения за использование подневольного труда. Пять из них она содержалась в Лефортовской тюрьме, потом ее этапировали в особую тюрьму МГБ, расположенную в Верхнеуральске.

Пожилая женщина в заключении научилась говорить по-русски. Она много читала, пока не лишилась зрения. Из-за болезни ног она почти не могла выходить на прогулку. Над сестрой Гитлера издевались сокамерницы и персонал тюрьмы. Надзиратель Василий Селявин вспоминал:

«Бедняга семь зим проходила в тапочках на тонкой подошве. Вечно простуженная женщина умоляла выдать ей валенки, но начальник колонии ответил: «Обойдетесь!» Ей отказали даже в очках».