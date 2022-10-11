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2 часа назад

Принц Гарри и Меган Маркл снова в гуще скандала

РИА "ФедералПресс"

Вокруг принца Гарри и Меган Маркл снова разразился скандал. На этот раз они поругались с Netflix: пара требует, чтобы студия скорректировала некоторые их фразы в сериале о королеве Елизавете «Корона».

Принц Гарри и Меган Маркл снова в гуще скандала
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Они сделали серьезные запросы на возврат контента, который сами предоставили. Некоторые сотрудники Netflix считают, что, если эти просьбы будут удовлетворены, это фактически отложит проект на неопределенный срок», – заявил источник Netflix.

По некоторым данным, герцоги Сассекские требуют вырезать информацию, которая может опорочить королевскую семью и раскрыть грязные тайны. Netflix отказывается идти на уступки и хочет сохранить эксклюзивный контент.

Это уже не первый конфликт принца Гарри и Меган Маркл со студией. Разногласия возникали из-за отмены анимационного шоу, задуманного герцогиней, передает «Пятый канал».

Люди,принц Гарри,Netflix,
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