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1 час назад

Агутин анонсировал неожиданный дуэт с молодым певцом

Super.ru

Леонид Агутин решил вдохнуть новую жизнь в свой хит «Мир зеленого цвета» и вот-вот выпустит кавер в новой аранжировке. А поможет ему в этом молодой и перспективный Jony. Грядущий дуэт Агутин анонсировал на своей странице в Инстаграме (запрещен в РФ).

Агутин анонсировал неожиданный дуэт с молодым певцом
Фото: Super.ruSuper.ru

Артист подметил, что благодаря Джони песня заиграла новыми красками и текст приобрел противоположный смысл.

«Из констатации мира — в тоску о нем», — загадочно уточнил Леонид. По его словам, трек уже готов и ждет своего часа, осталось только «сварганить приличную обложку».

Уверены, получится не менее легендарный дуэт, чем с Анжеликой Варум и Владимиром Пресняковым. Ждем!

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