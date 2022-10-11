Агутин анонсировал неожиданный дуэт с молодым певцом

Леонид Агутин решил вдохнуть новую жизнь в свой хит «Мир зеленого цвета» и вот-вот выпустит кавер в новой аранжировке. А поможет ему в этом молодой и перспективный Jony. Грядущий дуэт Агутин анонсировал на своей странице в Инстаграме (запрещен в РФ).