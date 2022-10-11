Агутин анонсировал неожиданный дуэт с молодым певцом

Леонид Агутин решил вдохнуть новую жизнь в свой хит «Мир зеленого цвета» и вот-вот выпустит кавер в новой аранжировке. А поможет ему в этом молодой и перспективный Jony. Грядущий дуэт Агутин анонсировал на своей странице в Инстаграме (запрещен в РФ).
Артист подметил, что благодаря Джони песня заиграла новыми красками и текст приобрел противоположный смысл.
«Из констатации мира — в тоску о нем», — загадочно уточнил Леонид. По его словам, трек уже готов и ждет своего часа, осталось только «сварганить приличную обложку».
Уверены, получится не менее легендарный дуэт, чем с Анжеликой Варум и Владимиром Пресняковым. Ждем!