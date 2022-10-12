Тагильчанка выиграла 100 тысяч рублей в «Что? Где? Когда?»

Жительница Нижнего Тагила Наталья Чеботарева выиграла 100 тысяч рублей в телевикторине «Что? Где? Когда?» (ЧКГ) на 1 канале. Третья Игра осенней серии 2022 года вышла в эфир 9 октября. Вопрос от тагильчанки команде Бориса Белозёрова был задан в первом же раунде.

Фото: Уральский меридиан Уральский меридиан

«В 19 и начале 20-го века подобными вещицами пользовались состоятельные люди. Например, фигурка медведя. Для чего были предназначены подобные предметы?», – звучал вопрос.

Знатоки ответили, что фигурками пользовались во время написания писем, чтобы от чернил вытирать перьевые ручки. Ответ в итоге не был засчитан, поскольку по ошибке организаторов в фигурке осталось перо от ручки, которое и обнаружили знатоки.