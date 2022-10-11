В университете появится курс по творчеству Ники Минаж

Калифорнийский университет в Беркли в 2023 году введет курс по творчеству рэперши Ники Минаж. Об этом сообщает Hypebeast.

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В весеннем семестре в заведении появится курс Nicki Minaj: The Black Barbie Femmecee & Hip Hop Feminisms («Ники Минаж: черная Барби и хип-хоп феминизм»). Профессор университета заявил, что в ходе занятий студенты постараются осмыслить треки звезды «в контексте более широких историко-социальных структур и феминизма в хип-хопе». Сама артистка отметила, что с радостью заглянет на такие занятия.