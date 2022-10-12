Умерла участница "Евровидения-1966" Анн-Кристин Нюстрем

Финская певица Анн-Кристин Нюстрем скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщает tanssiin.fi.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Смерть музыкантки подтвердил директор звукозаписывающей компании Poptor. Причина кончины неизвестна.

Нюстрем получила наибольшую известность после участия в международном вокальном конкурсе «Евровидение». В 1966 году она выступила в шоу с песней «Playboy». В 1973 году артистка объявила о завершении музыкальной карьеры.

Ранее звезда сериала «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери скончалась в возрасте 96 лет. Причина смерти не уточнялась.