Фантазии из дерева: самарец возрождает искусство резьбы

Его квартира напоминает музей. На стенах – множество произведений из дерева, созданных в разных стилях. Вячеслав Квитко – мастер-самоучка. Профессионально резьбой по дереву начал заниматься недавно. Ныне он - член Творческого Союза художников.

Фото: СОВА СОВА

В традициях английских резчиков

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В прошлом Вячеслав Квитко работал в банковской сфере. Когда ему было уже сорок семь, судьба сделала крутой поворот. В банк пришла новая команда, и ему пришлось уйти. Возможно, к лучшему. С этого времени хобби стало главным делом его жизни. Увлечение это – резьба по дереву – пришло из юности. Когда ему было семнадцать, Вячеслав отдыхал с родителями на турбазе. Там он увидел работы, сделанные самарскими резчиками. Заинтересовался. Прочитал все, что было возможно, об этом искусстве. Собрал несколько десятков специальных инструментов. Сделал кое-какую мебель для дома. Но вплотную заниматься резьбой по дереву времени не хватало. И вот 2017 год. Прощай, банковская деятельность – здравствуй, творчество. Вначале он увлекся созданием объемных работ, которые во многом продолжали традиции английских резчиков по дереву семнадцатого века.

"Они делали из дерева кружева. Настоящие в то время были безумно дороги, - рассказывает Вячеслав Квитко. - Люди надевали на себя эти «обманки», и никто вокруг не догадывался о том, из чего они созданы. В свое время я увидел эти произведения в одном из английских музеев, внимательно рассмотрел их с разных ракурсов. И одно время делал цветы из дерева в этом стиле".

Затейливых цветочных композиций у Квитко немало. Рядом с ними - пушистая белка с орешком и две птички на фоне листвы. Воплощенные в дереве головы лошадей, быков, медведей, тигра. Есть здесь и образ домашнего кота Перса (сам он во время нашего разговора с мастером мирно дремал в кресле). Тут же - пейзажи с природными и городскими ландшафтами. Например, резная композиция по мотивам акварельного рисунка питерского художника Владимира Колбасова. Глядя на многие работы, невольно улыбаешься. Вот месяц, играющий на трубе. Композиция "Баня" - с непременными ее атрибутами: кружкой пива, раком и рыбой.

Рыба, играющая на саксофоне

Искусство резчика по дереву требует и фантазии, и упорства, и профессиональных навыков. Сначала образы рождаются в голове. Мастер изучает, как будущий персонаж может выглядеть с разных ракурсов. Этот период может продолжаться несколько дней. Затем Вячеслав создает эскизы на бумаге. После чего претворяет их в пластилине. Потом подбирает подходящие породы дерева и делает заготовки. В квартире Квитко - настоящая мастерская, со станками, емкостями с клеем, деревянными заготовками и набором стамесок, ножей и других инструментов. Мастер работает с разными породами дерева - дубом, березой, сосной, липой. Один из этапов - проработка контура композиции. Она многослойная, если это барельеф или горельеф. Рельеф создается из большого количества материалов. Вячеслав показывает фотографии, зафиксировавшие разные стадии создания образов с помощью обработки дерева и склеивания отдельных фрагментов. Иногда поверхность покрывается специальными составами. И оттого работа может выглядеть состаренной, более выпуклой, переливающейся различными оттенками. На последнем этапе мастер покрывает работу воском, придающим ей матовый блеск, или лаком, делающим изображение глянцевым. Впрочем, для горельефов, считает Квитко, ни то, ни другое зачастую не требуется. Вячеславу не интересно повторять в своих работах одно и то же. Он обращается к самым разным темам. То это образы людей, вполне реалистичные или шаржированные. То горельефные натюрморты, то пейзажи. Особенно интересными показались чудные изображения животных. Рыбы, играющей на саксофоне, Зайца-футболиста, боевого Кота, мирно дремлющего в кресле Носорога, элегантных мистера и миссис Крыс, циркового Слона с мячом. Или Умной Вороны в тирольской шляпе и с сыром, которая в отличие от персонажа крыловской басни, совсем не наивна и крепко держит свою добычу в клюве. Все эти персонажи не статичны. Кажется, они живут своей жизнью. И лишь на мгновение замерли по воле мастера.

Образы, подсказанные корягами

Вячеслав Квитко часто экспериментирует с материалом. Внутрь своих деревянных персонажей он иногда помещает фрагменты металлических механизмов. Время от времени работает с корнями, ветками деревьев, корягами необычных форм. Часто они сами "подсказывают" будущий образ какого-нибудь сказочного или мифологического персонажа. Еще один материал, который мастер использует для миниатюрных работ, требующих филигранной обработки, - лосиный рог. Резьба по дереву на стенах квартиры мастера перемежается с яркими живописными работами (в основном портретами), созданными Златой Квитко, дочерью Вячеслава. Злата учится в художественной школе. Не так давно там прошла выставка ее и отцовских работ. Произведения Вячеслава были также представлены на выставках Творческого Союза художников, в Детской картинной галерее. Особый интерес у юных зрителей там вызвали работы в смешанной технике, с использованием часовых механизмов. Вячеслав охотно делится секретами своего искусства со всеми желающими. Так, два года он работал с ребятами-аутистами в Детском центре "Радуга", давал им мастер-классы по деревянной резьбе.

"В принципе, освоить это ремесло можно довольно быстро, - говорит мастер. - Мои ученики получали навыки самой простой, геометрической резьбы за две – три недели. Но создание горельефов – это, конечно, уже другой уровень".

У Квитко есть свой круг заказчиков. Одни просят изготовить их портреты. Другие - какую-нибудь эксклюзивную мебель. Например, резные шкафы. Третьи - необычные изображения зверушек. Некоторые заказывают деревянные иконы. Кстати, и в квартире Квитко есть воплощенный им в дереве образ Николая Чудотворца. Был и заказ на оконные наличники. Образец такой работы тоже есть в доме мастера. Самара славилась этим ремеслом. Затейливые узоры наличников – это целый мир славянской культуры.

"Жалко, что эта красота постепенно уходит из города", - говорит мастер.