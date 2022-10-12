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2 часа назад

Политолог Владимир Ераносян предрек народу ФРГ судьбу Ницше

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Эксперт в сфере политики Владимир Ераносян высказал свое мнение о том, что немецкий народ превратился в "терпил". Таким образом он выразил свою идею о процессах, которые происходят в ФРГ сейчас.

Политолог предрек народу ФРГ судьбу Ницше
Фото: Banki.loansBanki.loans

Ераносян вспомнил о том, что Фридрих Ницше написал "Генеалогию морали". Эксперт утверждает:

"Он извращал понятия: белое назвал черным, а черное назвал белым".

Политолог считает, что немцев заставили извращенно воспринимать реальность. По его мнению, они потеряли промышленность и газопроводы.

Затем Ераносян заключил:

"Ницше закончил слабоумием – то же самое произойдет и с немецким народом".

Об этом рассказал новостной портал "ПолитЭксперт".

Люди,Фридрих Ницше,
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