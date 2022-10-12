Политолог предрек народу ФРГ судьбу Ницше

Эксперт в сфере политики Владимир Ераносян высказал свое мнение о том, что немецкий народ превратился в "терпил". Таким образом он выразил свою идею о процессах, которые происходят в ФРГ сейчас.
Ераносян вспомнил о том, что Фридрих Ницше написал "Генеалогию морали". Эксперт утверждает:
"Он извращал понятия: белое назвал черным, а черное назвал белым".
Политолог считает, что немцев заставили извращенно воспринимать реальность. По его мнению, они потеряли промышленность и газопроводы.
Затем Ераносян заключил:
"Ницше закончил слабоумием – то же самое произойдет и с немецким народом".
Об этом рассказал новостной портал "ПолитЭксперт".