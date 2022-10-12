Стас Пьеха: российская эстрада не будет прежней

Певец Стас Пьеха после долгого перерыва представил публике свою новую песню, посвященную теме Родины «Не вставай на колени».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— У вас вышла песня с Николаем Носковым, Айваном и Игорем Романовым, песня о мужских принципах. Как пришла идея исполнить что-то совершенно отличное от вашей привычной — лирической — темы?

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— Я был вторым автором песни «Не вставай на колени», все, о чем поется в песне, созвучно моим жизненным принципам: не прогибайся, не предавай себя. Песня выросла во что-то большое, стала гимном сильных духом мужчин. В нынешних реалиях песня наполняется новыми, очень нужными смыслами.

— Эта песня патриотичная?

— Лично для меня патриотизм — это не только воспевание своей страны, родного языка, своих героев, но и некий важный разговор по душам — про правильные мужские понятия, которые я слышал с детства от взрослых, будучи питерским мальчишкой. Что может быть патриотичнее, когда русские люди поют правильные вещи?

— Как вы считаете, станет ли тема патриотизма одной из главных на сегодняшней эстраде?

— Безусловно, тема патриотизма становится одной из главных. Я вижу, как люди массово пишут такие песни. Очень важно, чтобы это было сделано талантливо и адресно, чтобы не было слепого воспевания чего-либо. На мой взгляд, это должен быть личной пример: я пою, почему люблю свою страну, показываю свое отношение, весь спектр эмоций. На мой взгляд, это правильно, это честный патриотизм, который не вызывает сомнений, а заставляет других прислушаться, ощутить что-то свое к стране, людям, нации.

— После отъезда многих артистов за границу наша эстрада станет другой?

— Шоу-бизнес однозначно изменится. В глобальном смысле мы ничего не потеряли. У нас есть очень много молодых талантливых авторов и исполнителей. Это и те, кто остался, и новые ребята, которые начинают пробиваться и создавать новое направление в музыке.

— Лариса Долина уверена, что на сцену должны выходить только профессионалы, а не персонажи из интернета без музыкального образования. Что вы думаете?

— Отчасти согласен. Я не считаю, что музыкант должен быть профессиональным, иметь диплом о высшем музыкальном образовании. Никакие «корочки» не гарантируют, что это будет хороший артист. Мне нравятся самобытные исполнители, самородки от Бога, которые умеют делать что-то интересное. Тут важно не загубить, поддерживать это.

Со временем, когда исполнитель становится певцом с большим количеством выступлений, песен, он понимает, что количество должно перерасти в качество. Здесь ты растешь или просто вылетаешь из этой профессии. Музыкальное образование ни при чем.

— Вас не смущает то, что музыкальная культура постепенно уходит с телевидения, радио в интернет и живет уже там?

— Для меня пока ничего не изменилось, я понимаю важность и телевидения, и радио. Возможно, в какой-то момент они потеряют актуальность, но я не собираюсь зацикливаться только на музыке. Думаю, можно будет подстроиться под новые реалии, а можно вовсе заняться чем-то новым.

— Вы практически единственный артист, кто открыто говорит о своей бывшей наркотической зависимости. Из-за чего, по-вашему, она возникает?

— Из-за того, что не остается другого выбора. Все трудности мышления возникают в детстве. Человек, который прожил нестандартное детство, с нарушением неких базовых потребностей, потом живет с дополнительным напряжением.

Алкоголь и наркотики помогают ему это напряжение не испытывать. Нет напряжения — нет зависимости. Это приводит к страшным последствиям.

— Почему сегодня зависимости — неважно какие, наркотическая, алкогольная, игровая — получили такой импульс?

— Активность времени, его событийность приводит к эмоциональному возбуждению и тревожности. В этом состоянии сложно пребывать, оно утомляет и истощает, хочется избавиться от этой тревоги. Это чувство можно притупить, выпив алкоголь или употребив наркотики.

— Вы часто говорите о том, что во многом причиной произошедшего стало ваше ощущение одиночества в детстве и юношестве. Нужно ли менять подход к детской психологии в нашей стране?

— Я бы сказал, что новый подход к детской психологии в нашей стране — это моя глобальная цель. Общеобразовательная система, помимо математики, истории и других предметов, должна обязательно проводить некую психологическую гигиену. К сожалению, сейчас дети регулируются не семьей, а интернетом — у них всегда есть доступ, от них ничего невозможно скрыть.

Тут может сработать только одно — правильная психологическая настройка. Сейчас время совсем другое, возраст вступления в наркоманию очень помолодел. Важно давать ребенку правильное воспитание.

— Сегодня вашим отношениям с мамой позавидовали бы многие. Обвиняли ли вы когда-нибудь ее в своих проблемах со здоровьем?

— Не могу сказать, что обвинял маму, она тоже недополучила любви, тоже росла в семье артистов. По сути своей люди творческие — кочевники.

В какой-то момент я разобрался в ситуации и понял, что родители передают нам то, что они получили в детстве. Это уже заложенная схема, какой-то более тонкий уровень, чем наши мысли и желания. Наши отношения всегда были со знаком плюс: в некоторые периоды жизни мама посвящала мне время, просто не всегда могла быть рядом, не понимала, что нужна мне в какие-то периоды жизни.

Если говорить о сильных женщинах моей семьи — как раз потому, что они были такими крутыми и независимыми, то они были сами по себе. Одна в Москве, другая на гастролях. А рос во дворе, был за главного (смеется).

— Что бы вы порекомендовали сегодня россиянам в столь сложный период?

— Для начала ограничить пребывание в интернете — это очень важно. Если с интернетом связана ваша работа, заходить в сеть только по профессиональным вопросам. Интернет сейчас представляет большую опасность для психики.

Главный совет — минимизировать свое время в сети. Главная валюта сейчас — это душевное спокойствие. За тем, кто сохранит спокойствие и будет действовать, будущее. А тот, кто будет паниковать, скупать сахар, гречку и прокладки, проиграет в этой игре.

ДОСЬЕ

Родился 13 августа 1980 года в Санкт-Петербурге в семье знаменитых артистов. Музыкальное образование получил на эстрадно-джазовом отделении при «Гнесинке». Прославился в 2004 году, став участником телевизионного проекта «Фабрика звезд — 4». Не женат, воспитывает 8-летнего сына Петра.

Стараюсь не влюбляться

Не люблю состояние как в «омут с головой». Прежде всего потому, что это все очень быстро заканчивается. По сути своей влюбленность — это сигнал к продолжению рода. Такое возвышенное чувство, как правило, очень быстро проходит. Начинается вторая стадия — болезненный выход из отношений, потому что уже есть привязанность, комплекс вины, стыда

Всегда тянет на Родину

Я истинный патриот. Меня отправляли учиться в разные страны, но я возвращался в Россию. Жить буду только здесь.

Кризис среднего возраста случается у всех

Есть некий кризис перехода из состояния юности в зрелость. Человек не может принять, что в душе он юнец, а по паспорту уже нет. Есть мудрость, бытовые умения, но реакции на происходящее подростковые. Вот тогда и случается кризис. Хотя он случается у всех. Стоит просто принять свой возраст.

Не участвует в светской жизни

Я ушел из социальных сетей и давно не хожу на тусовки шоу-бизнеса. Вышел на новый уровень затворничества (смеется).

Я общаюсь с теми людьми, с которыми мне интересно общаться, с которыми я дружу. У меня есть друзья: семья Валерии и Иосифа Пригожина, Виктор Дробыш. Светские мероприятия я не люблю, считаю их энергозатратными и бесполезными.

Обычно я не отмечаю свой день рождения