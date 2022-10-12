Княжна Анастасия или самозванка: кем была Анна Андерсон

Романтичный и трогательный мультфильм «Анастасия» полюбили миллионы зрителей, а легенду о выжившей дочери семьи Романовых тиражировала пресса. Но реальные события, связанные с предполагаемой княжной Анастасией, конечно, были куда более драматичными и менее однозначными.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Фройлян Унбекант

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В 1920 году в одну из немецких клиник поступила молодая девушка, пытавшаяся свети счеты с жизнью. Она не говорила, почему поступила так и была готова на суицид, да и имени своего не называла. В медицинской карте девушку записала, как Фройлян Унбекант — госпожа неизвестная. Врачам удалось установить, что на теле пациентки многочисленные шрамы и порезы, а около года назад она родила ребенка. Возможно, незнакомка так бы и осталась лишь карточкой в больничном шкафу, если бы однажды в палату, где она лежала не принесли свежую газету. На первой полосе располагалось фото императорской семьи, расстрелянной несколько лет назад. Одна из соседок по палате неожиданно воскликнула: «Как же ты похожа на эту княжну!», и ткнула в снимок одной из дочерей императора. Девушка лишь прошипела в ответ злобное: «Молчи!». Но всего через несколько месяцев незнакомка уже объявила себя Анастасией Романовой, единственной выжившей дочерью императора Николая II.

Ее история

Девушка рассказала, что во время расстрела царской семьи она спряталась за сестру Татьяну, получила ранения, но выжила. Один из солдат сжалился над Анастасией и вывез ее в Румынию, где она взяла имя Анна Андерсон. По дороге в новую страну Анна забеременела и родила сына. Когда малышу было три месяца, последняя наследница царской семьи решила приехать к дальним родственникам, которые жили в Германии, но они отказались принять ее с грудным ребенком на руках. Андерсон отвезла сына обратно и решила покончить с собой. Но после чудесного спасения Анна поняла, что готова объявить о своей личности и потребовать компенсации. У Анны-Анастасии быстро появилась покровительница баронесса Мария фон Кляйст. В ее доме собирались толпы русских мигрантов, которые жаждали увидеть потомка рода Романовых. Вскоре о появлении в Германии внучки узнала и мать Николая II, княгиня Мария Федоровна. Она была заинтригована, но не могла поверить, что девушка — ее родная внучка.

Наследница или самозванка?

Чтобы убедиться в том, что Анна Андерсон относится к роду Романовых, Мария Федоровна послала в Германию камердинера. И вернулся мужчина с нерадостными новостями. Он был уверены, что Анна — самозванка, решившая использовать внешнее сходство с Анастасией Романовой. Мужчину смутило, что девушка вообще не говорит по-русски, а еще она почти ничего не знала о семье, кроме той информации, которая была в прессе. Но сама Анна была полна решимости доказать, что она — наследница императора. Она даже обратилась в суд. В 1938 году в Берлине начались слушания, которые продолжались более тридцати лет. Андерсон требовала получить все ценности императорской семьи. На стороне Анны было потрясающее сходство с княжной Анастасией, к тому же графологическая экспертиза подтвердила, что почерк Андерсон и наследницы рода Романовых почти полностью совпадает. В пользу версии Анны говорило и то, что она, как и настоящая Анастасия, имела врожденную деформацию обоих стоп Hallux Valgus. Это заболевание считается весьма редким, поэтому было важным аргументом представителей Анны. Шрамы Андерсон совпадали с теми, что получила Анастасия во время расстрела семьи в подвале Ипатьевского дома ночью 17 июля 1918 года, а на лбу Анны был такой же шрам, как и княгини, прикрывала его девушка также — челкой.

Неоконченная история