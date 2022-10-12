Россияне объяснили, зачем матерятся на работе

Большинство россиян использует или слышит нецензурную лексику на работе. Это показал опрос сервиса Superjob. Оказалось, очено многие опрошенные выслушивает мат от начальства.

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В частности, около 15% опрошенных постоянно слышат нецензурную брань на рабочих совещаниях, а 31% — только иногда.

В ежедневном простом общении со своими крепкие слова слышит каждый пятый опрошенный россиянин. При этом половина опрошенных слышит нецензурщину на работе периодически.

Опрос показал, что мужчины матерятся чаще женщин. Лишь

39% мужчин не слышали мат на летучках никогда. Большинство мужчин-респондентов объяснили, что ничего ужасного в использовании нецензурных слов на работе не видят

«Это упрощает общение, понимание и отсеивает слабых духом», — объясняли респонденты.

А вот среди опрошенных женщин аж 70% никогда не слышали мат на совещаниях. 55% респонденток не припоминают случаев, когда босс использовал в их отношении нецензурные выражения.