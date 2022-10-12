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30 минут назад

Россияне объяснили, зачем матерятся на работе

Диана Товсепова

Большинство россиян использует или слышит нецензурную лексику на работе. Это показал опрос сервиса Superjob. Оказалось, очено многие опрошенные выслушивает мат от начальства.

Россияне объяснили, зачем матерятся на работе
Фото: pxhere.compxhere.com

В частности, около 15% опрошенных постоянно слышат нецензурную брань на рабочих совещаниях, а 31% — только иногда.

В ежедневном простом общении со своими крепкие слова слышит каждый пятый опрошенный россиянин. При этом половина опрошенных слышит нецензурщину на работе периодически.

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Опрос показал, что мужчины матерятся чаще женщин. Лишь

39% мужчин не слышали мат на летучках никогда. Большинство мужчин-респондентов объяснили, что ничего ужасного в использовании нецензурных слов на работе не видят

«Это упрощает общение, понимание и отсеивает слабых духом», — объясняли респонденты.

А вот среди опрошенных женщин аж 70% никогда не слышали мат на совещаниях. 55% респонденток не припоминают случаев, когда босс использовал в их отношении нецензурные выражения.

Ранее мы писали о том, как мужчины реагируют на стрессовые события.

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